Луческу рассказал, что отказал двум титулованным европейским клубам

Бывший тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу рассказал, что отказался тренировать два титулованных европейских клуба.

«В субботу я разговаривал с руководством «Бешикташа», дал им несколько советов, команда сейчас не в форме. Они предложили мне возглавить клуб на полгода, до конца текущего сезона, а затем по возможности пролонгировать сделку. Я им отказал, потому что я не хочу сейчас начинать тренировать команду посередине сезона. Ко мне также обращались из французского «Лиона» и я отказал им по той же самой причине.

В настоящее время я не готов тренировать даже в своей стране. Это сложно. Кто рискует возглавить команду посреди чемпионата?», – рассказал Луческу.

Ранее Луческу объяснил, когда планирует вернуться к активной работе в футболе.