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  4. Луческу рассказал, что отказал двум титулованным европейским клубам
Украина. Премьер лига
09 января 2024, 12:50 |
638
0

Луческу рассказал, что отказал двум титулованным европейским клубам

Именитый наставник имел предложения возглавить «Бешикташа» и «Лион»

09 января 2024, 12:50 |
638
0
Луческу рассказал, что отказал двум титулованным европейским клубам
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу рассказал, что отказался тренировать два титулованных европейских клуба.

«В субботу я разговаривал с руководством «Бешикташа», дал им несколько советов, команда сейчас не в форме. Они предложили мне возглавить клуб на полгода, до конца текущего сезона, а затем по возможности пролонгировать сделку. Я им отказал, потому что я не хочу сейчас начинать тренировать команду посередине сезона. Ко мне также обращались из французского «Лиона» и я отказал им по той же самой причине.

В настоящее время я не готов тренировать даже в своей стране. Это сложно. Кто рискует возглавить команду посреди чемпионата?», – рассказал Луческу.

Ранее Луческу объяснил, когда планирует вернуться к активной работе в футболе.

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Бешикташ Лион Мирча Луческу назначение тренера
Источник iAM SPORT
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