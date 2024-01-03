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  4. Луческу объяснил, когда планирует вернуться к активной работе в футболе
Румыния
03 января 2024, 15:17 |
606
0

Луческу объяснил, когда планирует вернуться к активной работе в футболе

В ближайшее время 78-летний наставник намерен наслаждаться общением с близкими

03 января 2024, 15:17 |
606
0
Луческу объяснил, когда планирует вернуться к активной работе в футболе
ФК Динамо. Мирча Луческу

Бывший главный тренер «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопрос, когда планирует вернуться к активной работе в футболе.

«Сейчас я расслабляюсь и провожу время со своей семьей в Бухаресте. Я люблю своих внуков. Некоторые клубы связывались со мной, но я предпочитаю возглавить команду в начале сезона, в июне», - сказал Луческу.

Ранее Луческу заявлял, что ушел из «Динамо», выстроив там состав на будущее.

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Мирча Луческу Динамо Киев назначение тренера
Источник Gazeta Sporturilor
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