Луческу объяснил, когда планирует вернуться к активной работе в футболе

Бывший главный тренер «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопрос, когда планирует вернуться к активной работе в футболе.

«Сейчас я расслабляюсь и провожу время со своей семьей в Бухаресте. Я люблю своих внуков. Некоторые клубы связывались со мной, но я предпочитаю возглавить команду в начале сезона, в июне», - сказал Луческу.

Ранее Луческу заявлял, что ушел из «Динамо», выстроив там состав на будущее.