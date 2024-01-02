Мирча ЛУЧЕСКУ: «В Динамо я построил состав на будущее»

Бывший главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о своих достижениях в киевской команде.

«Я хотел остаться там до конца, но атмосфера в Киеве стала очень тяжелой. Сейчас россияне снова бомбят Киев и другие украинские города, ситуация становится все более сложной. Я пробыл в таких условиях три года, построил команду «Динамо», единственную в мире, в которой больше всего воспитанников собственной академии».

«В Германии опубликовали статистику, согласно которой в этом сезоне «Динамо» в среднем предоставляет 83% игрового времени воспитанникам своей молодежной академии. Учтите, что французский «Ренн», второй в этом рейтинге, имеет аналогичный показатель в 62%. Я построил состав на будущее, но «Динамо» играет без зрителей, всегда далеко от дома, каждый раз приходится преодолевать огромные расстояния. Но главное – выжить, а футбол, поверьте, очень помогает в военное время, даже если в него играют далеко», – заявил Луческу.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу почти на пять часов застрял в аэропорту Саудовской Аравии, куда летал на матч за Суперкубок Турции.