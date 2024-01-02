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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «В Динамо я построил состав на будущее»
Украина. Премьер лига
02 января 2024, 20:57 |
1739
6

Мирча ЛУЧЕСКУ: «В Динамо я построил состав на будущее»

Румынский специалист считает, что многое сделал для киевского клуба

02 января 2024, 20:57 |
1739
6
Мирча ЛУЧЕСКУ: «В Динамо я построил состав на будущее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о своих достижениях в киевской команде.

«Я хотел остаться там до конца, но атмосфера в Киеве стала очень тяжелой. Сейчас россияне снова бомбят Киев и другие украинские города, ситуация становится все более сложной. Я пробыл в таких условиях три года, построил команду «Динамо», единственную в мире, в которой больше всего воспитанников собственной академии».

«В Германии опубликовали статистику, согласно которой в этом сезоне «Динамо» в среднем предоставляет 83% игрового времени воспитанникам своей молодежной академии. Учтите, что французский «Ренн», второй в этом рейтинге, имеет аналогичный показатель в 62%. Я построил состав на будущее, но «Динамо» играет без зрителей, всегда далеко от дома, каждый раз приходится преодолевать огромные расстояния. Но главное – выжить, а футбол, поверьте, очень помогает в военное время, даже если в него играют далеко», – заявил Луческу.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу почти на пять часов застрял в аэропорту Саудовской Аравии, куда летал на матч за Суперкубок Турции.

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Источник Bresciaoggi
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Комментарии 6
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Владислав Рейский
Построил это если результат есть, а то такое
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+3
Remark
Ой п лять, будівельник. Еліта центр, мо тіки))))
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+3
Falko
Видатний тренер для Динамо. На рівні легенди Блохіна.
А щодо власних вихованців, то в Динамо їх давно дофіга. Це Циган цього за своїми кротобразилами не помічав. Власне, можна віддати належне Іщенку, який стабілізував роботу академії. Пригадується, за Реброва мало того що своїх багато грало в 1 команді, так ще, здається, у 2015 майже всі вікові групи (U-21, 19, 17, 15, 14) взяли першість. Хтось один із мєлких (14 чи 15) Шахті в серії пенальті фінал програв, а так був тотальний винос.
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0
valik_ua
Брехун і тріпло !!!! Іди за російським кораблем ! Падло ! Ти моє ДинамоКиїв знищив !
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0
Перець
Хватить бухать, інколи хоч треба закусувати
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0
Алекс 122
Сколько можно .да уберите .от него уже тошнит 
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0
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