Мирча ЛУЧЕСКУ: «В Динамо я построил состав на будущее»
Румынский специалист считает, что многое сделал для киевского клуба
Бывший главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о своих достижениях в киевской команде.
«Я хотел остаться там до конца, но атмосфера в Киеве стала очень тяжелой. Сейчас россияне снова бомбят Киев и другие украинские города, ситуация становится все более сложной. Я пробыл в таких условиях три года, построил команду «Динамо», единственную в мире, в которой больше всего воспитанников собственной академии».
«В Германии опубликовали статистику, согласно которой в этом сезоне «Динамо» в среднем предоставляет 83% игрового времени воспитанникам своей молодежной академии. Учтите, что французский «Ренн», второй в этом рейтинге, имеет аналогичный показатель в 62%. Я построил состав на будущее, но «Динамо» играет без зрителей, всегда далеко от дома, каждый раз приходится преодолевать огромные расстояния. Но главное – выжить, а футбол, поверьте, очень помогает в военное время, даже если в него играют далеко», – заявил Луческу.
Ранее сообщалось, что Мирча Луческу почти на пять часов застрял в аэропорту Саудовской Аравии, куда летал на матч за Суперкубок Турции.
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А щодо власних вихованців, то в Динамо їх давно дофіга. Це Циган цього за своїми кротобразилами не помічав. Власне, можна віддати належне Іщенку, який стабілізував роботу академії. Пригадується, за Реброва мало того що своїх багато грало в 1 команді, так ще, здається, у 2015 майже всі вікові групи (U-21, 19, 17, 15, 14) взяли першість. Хтось один із мєлких (14 чи 15) Шахті в серії пенальті фінал програв, а так був тотальний винос.