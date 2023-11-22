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Украина. Премьер лига
22 ноября 2023, 20:38 |
1279
0

Динамо лидирует в интересном рейтинге CIES. В списке еще 2 украинских клуба

Обнародован рейтинг клубов мира, делающих ставку на своих воспитанников

22 ноября 2023, 20:38 |
1279
0
Динамо лидирует в интересном рейтинге CIES. В списке еще 2 украинских клуба
ФК Динамо Киев.

CIES (Международный центр спортивных исследований) опубликовал рейтинг клубов из 60 футбольных лиг мира, которые используют в матчах наибольшее количество собственных воспитанников.

Лидером списка стало киевское «Динамо», которое отдавало 82,9% игрового времени именно своим воспитанникам. В топ-10 списка попал также донецкий «Шахтер» (55,8%) и полтавская «Ворскла» (61,1 %).

Топ-10 клубов мира, делающих ставку на своих воспитанников по версии CIES:

  1. Динамо (Киев, Украина) – 82,9 %
  2. ФК Минск (Минск, Беларусь) – 71,5 %
  3. Атлетик (Бильбао, Испания) – 68,9 %
  4. Энвигадо (Колумбия) – 67,8%
  5. Ворскла (Полтава, Украина) – 61,1 %
  6. Жилина (Словакия) – 61 %
  7. Вильярреал (Испания) – 60,8%
  8. Химнасия Ла Плата (Аргентина) – 60,1 %
  9. Шахтер (Донецк, Украина) – 55,8 %
  10. Словацко (Чехия) – 52,4 %
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Динамо Киев Ворскла Полтава Шахтер Донецк рейтинг статистика Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник CIES
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