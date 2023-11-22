Динамо лидирует в интересном рейтинге CIES. В списке еще 2 украинских клуба

CIES (Международный центр спортивных исследований) опубликовал рейтинг клубов из 60 футбольных лиг мира, которые используют в матчах наибольшее количество собственных воспитанников.

Лидером списка стало киевское «Динамо», которое отдавало 82,9% игрового времени именно своим воспитанникам. В топ-10 списка попал также донецкий «Шахтер» (55,8%) и полтавская «Ворскла» (61,1 %).

Топ-10 клубов мира, делающих ставку на своих воспитанников по версии CIES: