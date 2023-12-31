Луческу застрял в Саудовской Аравии, куда его звали на Суперкубок Турции

Накануне утром экс-коуч «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу не сумел вовремя вылететь из Саудовской Аравии, куда его пригласили посетить в качестве вип-гостя поединок за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче».

По неизвестным причинам власти Эр-Рияда задержали вылет в Турцию самолета, на борту которого находились представители обеих клубов, а также функционеры и почетные гости, среди которых оказался и Луческу.

В итоге вылета воздушного борта его пассажирам пришлось ждать около пяти часов.

Примечательно, что сам матч за Суперкубок Турции в Саудовской Аравии не состоялся. Он был отменен незадолго до начала, из-за того, что местные власти не согласовали командам выход на поле в футболках с изображением Мустафы Кемаля Ататюрка – основателя и первого президента современного турецкого государства.