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  4. Луческу застрял в Саудовской Аравии, куда его звали на Суперкубок Турции
Турция
31 декабря 2023, 11:49 |
354
1

Луческу застрял в Саудовской Аравии, куда его звали на Суперкубок Турции

Футбольного матча румынский наставник, как и все остальные, тоже не увидел…

31 декабря 2023, 11:49 |
354
1
Луческу застрял в Саудовской Аравии, куда его звали на Суперкубок Турции
ФК Динамо. Мирча Луческу

Накануне утром экс-коуч «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу не сумел вовремя вылететь из Саудовской Аравии, куда его пригласили посетить в качестве вип-гостя поединок за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче».

По неизвестным причинам власти Эр-Рияда задержали вылет в Турцию самолета, на борту которого находились представители обеих клубов, а также функционеры и почетные гости, среди которых оказался и Луческу.

В итоге вылета воздушного борта его пассажирам пришлось ждать около пяти часов.

Примечательно, что сам матч за Суперкубок Турции в Саудовской Аравии не состоялся. Он был отменен незадолго до начала, из-за того, что местные власти не согласовали командам выход на поле в футболках с изображением Мустафы Кемаля Ататюрка – основателя и первого президента современного турецкого государства.

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Мирча Луческу Суперкубок Турции по футболу Фенербахче Галатасарай Саудовская Аравия самолет
Источник Bresciaoggi
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a.fedorenko1953
Як можа так тупити з організацією такої серьозної події?
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