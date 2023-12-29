Новый скандал в Турции. Матч за Суперкубок отменили еще до старта

Сегодня вечером должен был состояться матч за Суперкубок Турции между Фенербахче и Галатасараем. Встречу запланировали в Саудовской Аравии, однако отменили за несколько минут до старта.

Сообщается, что власти Саудовской Аравии запретили фанатам вывешивать баннер с изображением и цитатой «отца Турции» Мустафы Кемаля Ататюрка, а также не разрешили игрокам выйти в футболках в честь Ататюрка.

Кроме того, клубы сперва не получили разрешение на включение гимна Турции, но затем все же добились выполнения своего требования. А вот по баннеру договориться пока не удалось.

Сообщается, что матч на данный момент не начался, стороны ищут возможность решить проблему, но вряд ли сыграют сегодня.

Это не первый проблемный момент в турецком футболе за последнее время. Недавно президент клуба «Анкарагюджю» побил судью.