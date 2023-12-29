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  4. Новый скандал в Турции. Матч за Суперкубок отменили еще до старта
Турция
29 декабря 2023, 20:20 |
2111
5

Новый скандал в Турции. Матч за Суперкубок отменили еще до старта

Фенербахче и Галатасарай должны сыграть за трофей

29 декабря 2023, 20:20 |
2111
5
Новый скандал в Турции. Матч за Суперкубок отменили еще до старта
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня вечером должен был состояться матч за Суперкубок Турции между Фенербахче и Галатасараем. Встречу запланировали в Саудовской Аравии, однако отменили за несколько минут до старта.

Сообщается, что власти Саудовской Аравии запретили фанатам вывешивать баннер с изображением и цитатой «отца Турции» Мустафы Кемаля Ататюрка, а также не разрешили игрокам выйти в футболках в честь Ататюрка.

Кроме того, клубы сперва не получили разрешение на включение гимна Турции, но затем все же добились выполнения своего требования. А вот по баннеру договориться пока не удалось.

Сообщается, что матч на данный момент не начался, стороны ищут возможность решить проблему, но вряд ли сыграют сегодня.

Это не первый проблемный момент в турецком футболе за последнее время. Недавно президент клуба «Анкарагюджю» побил судью.

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Фенербахче Галатасарай Суперкубок Турции по футболу
Источник BBC
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cooperchack
Шо у вас тут происходит
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+2
Flying Cat
Це був окремий прояв мазохізму від турків. Наступного разу хай їдуть в Катар. Там точно все буде інакше! 
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+1
BekXan
 Суперкубок Туреччини грають дві турецькі клуби,в Саудівській Аравії,бачите притрушені не тільки наша федерація .
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+1
Gargantua
Ататюрк взял курс на строительство светского европейски ориентированного государства
Ответить
0
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