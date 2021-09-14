Николай ШАПАРЕНКО: «Мой прогрес связан с доверием Луческу»

Хавбек стал лидером киевской команды

  • 14.09.2021 18:10
  • 764 просмотра
  • 3 комментария
Николай ШАПАРЕНКО: «Мой прогрес связан с доверием Луческу»
© fcdynamo.kiev.ua

Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко считает, что улучшения в его игре за последнее время связаны с доверием главного тренера Мирчи Луческу.

«Безусловно, есть доверие Луческу, и из-за этого не только мой прогресс, но и других игроков «Динамо». Думаю, с этим связано».

«Повторить свой гол с матча против Франции? У нас стоит задача бить по воротам, но будет ли возможность в матче с «Бенфикой» - посмотрим», - сказал Шапаренко.

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Источник — Бомбардир

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Yura 877
    online
    Yura 877, 14.09.2021 18:19
    +4
    Молодец Коля. Уже дорос до одного из лидеров сборной
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 14.09.2021 18:15
    -5
    на каком уровне был, на таком и остался.
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 14.09.2021 18:13
    -2
    твой прогресс связан с тем что тебя переставили на позицию где у тебя больше свободного пространства, а не под нападающими, где правильные решения надо принимать за секунды.
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