Николай ШАПАРЕНКО: «Мой прогрес связан с доверием Луческу»

Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко считает, что улучшения в его игре за последнее время связаны с доверием главного тренера Мирчи Луческу.
«Безусловно, есть доверие Луческу, и из-за этого не только мой прогресс, но и других игроков «Динамо». Думаю, с этим связано».
«Повторить свой гол с матча против Франции? У нас стоит задача бить по воротам, но будет ли возможность в матче с «Бенфикой» - посмотрим», - сказал Шапаренко.
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Источник — Бомбардир
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