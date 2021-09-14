Николай ШАПАРЕНКО: «Мой прогрес связан с доверием Луческу»

Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко считает, что улучшения в его игре за последнее время связаны с доверием главного тренера Мирчи Луческу.

«Безусловно, есть доверие Луческу, и из-за этого не только мой прогресс, но и других игроков «Динамо». Думаю, с этим связано».

«Повторить свой гол с матча против Франции? У нас стоит задача бить по воротам, но будет ли возможность в матче с «Бенфикой» - посмотрим», - сказал Шапаренко.