Суркис – Шапаренко: «У кого-то клаусула 150 млн? У тебя должна быть 300»

Во время общения Николая Шапаренко с пресс-службой «Динамо» к полузащитнику обратился президент клуба Игорь Суркис, который записал обращение.

Суркис намекнул на информацию о том, что у хавбека «Шахтера» Георгия Судакова клаусула в новом контракте находится на уровне 150 миллионов евро.

«Коля, я тебя считаю одним из сильнейших полузащитников Европы. Желаю тебе вернуться на твои прежние кондиции. Если у кого-то клаусула 150 миллионов, то у тебя должна быть 300 миллионов».

«Желаю тебе обрести ту уверенность, которая была до травмы. Тебя ждет большое будущее», – убежден Суркис.

Шапаренко два последних года регулярно пропускает матчи из-за травм. Игрок перенес операцию после тяжелого повреждения колена, а в нынешнем сезоне провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.