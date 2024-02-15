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Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 23:25 |
2150
6

Суркис – Шапаренко: «У кого-то клаусула 150 млн? У тебя должна быть 300»

Президент Динамо очень ценит своего игрока

15 февраля 2024, 23:25 |
2150
6
Суркис – Шапаренко: «У кого-то клаусула 150 млн? У тебя должна быть 300»
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Во время общения Николая Шапаренко с пресс-службой «Динамо» к полузащитнику обратился президент клуба Игорь Суркис, который записал обращение.

Суркис намекнул на информацию о том, что у хавбека «Шахтера» Георгия Судакова клаусула в новом контракте находится на уровне 150 миллионов евро.

«Коля, я тебя считаю одним из сильнейших полузащитников Европы. Желаю тебе вернуться на твои прежние кондиции. Если у кого-то клаусула 150 миллионов, то у тебя должна быть 300 миллионов».

«Желаю тебе обрести ту уверенность, которая была до травмы. Тебя ждет большое будущее», – убежден Суркис.

Шапаренко два последних года регулярно пропускает матчи из-за травм. Игрок перенес операцию после тяжелого повреждения колена, а в нынешнем сезоне провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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Игорь Суркис Динамо Киев Георгий Судаков Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Источник ВДинамо
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Комментарии 6
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Richard Lewis
Заява на рівні Карпат, які відмовилися входити до Суперліги 🤣
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+9
Fitness.sports
Суркис вообще не соображает что говорит, конкуренция в клубе нет и в этом вина Саркиса. Он только думает про статью дохода, мозгов нет или денег инвестировать в клуб, в игроков. Он вообще не слышит болельщиков, которые говорят купи бека центрального.
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0
shoko
Шапаренко одна з світлих голів ДК, нарівні з Буяльским - але оце "у тебе повинна бути 300" як загроза прозвучало))
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0
Alexander Киев
Ще би Суркісята сказали у якій годині вони будуть грати свій матч в єврокубках  нікчеми 
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0
Лига конференций без динамо
3 млн максимум и в вестерло к пидорчука,а потом сурок проиграет эти деньги в казино 
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-4
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