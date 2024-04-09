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  4. В Динамо уточнили сроки контракта Шапаренко. Клуб ждет предложений
Чемпионат Украины
09 апреля 2024, 14:48 |
1107
0

В Динамо уточнили сроки контракта Шапаренко. Клуб ждет предложений

Договор действует до лета 2026 года

09 апреля 2024, 14:48 |
1107
0
В Динамо уточнили сроки контракта Шапаренко. Клуб ждет предложений
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что уточнил сроки завершения контракта лидера «Динамо» Николая Шапаренко у президента клуба Игоря Суркиса.

Несмотря на то, что Transfermarkt дает срок завершения контракта летом 2025 года, Суркис сказал, что договор полузащитника действует еще более двух лет – до лета 2026 года.

При этом киевляне ждут предложений и готовы рассматривать возможность продажи Николай в топ-чемпионат.

25-летний Шапаренко, который восстановился после тяжелой травмы, в нынешнем сезоне провел 19 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

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Динамо Киев Николай Шапаренко Игорь Цыганык чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Циганик LIVE
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