В Динамо уточнили сроки контракта Шапаренко. Клуб ждет предложений
Договор действует до лета 2026 года
Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что уточнил сроки завершения контракта лидера «Динамо» Николая Шапаренко у президента клуба Игоря Суркиса.
Несмотря на то, что Transfermarkt дает срок завершения контракта летом 2025 года, Суркис сказал, что договор полузащитника действует еще более двух лет – до лета 2026 года.
При этом киевляне ждут предложений и готовы рассматривать возможность продажи Николай в топ-чемпионат.
25-летний Шапаренко, который восстановился после тяжелой травмы, в нынешнем сезоне провел 19 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
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