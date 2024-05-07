Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Мирча может занять должность генерального директора киевского клуба
Именитый наставник Мирча Луческу может вернуться в киевское «Динамо».
По информации портала Gsp.ro, Луческу может стать генеральным директором киевского клуба. Отмечается, что у Мирчи также есть предложение от бухарестского «Рапида». Сообщается, что Луческу взял время на размышления до 1 июня.
Напомним, Мирча Луческу покинул киевское «Динамо» 3 ноября 2023 года, заявив об отставке на пресс-конференции, сразу после проигранного матча против «Шахтера» (0:1). Пока что «бело-синие» являются последним клубом в тренерской карьере румынского специалиста.
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Мірча тоді не добив ДК. Спроба номер два).
Якщо це правда то це трендець. Сашо тільки з кризи почав виводити.
Народна басня