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  4. Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Украина. Премьер лига
07 мая 2024, 21:20 |
789
3

Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?

Мирча может занять должность генерального директора киевского клуба

07 мая 2024, 21:20 |
789
3
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Именитый наставник Мирча Луческу может вернуться в киевское «Динамо».

По информации портала Gsp.ro, Луческу может стать генеральным директором киевского клуба. Отмечается, что у Мирчи также есть предложение от бухарестского «Рапида». Сообщается, что Луческу взял время на размышления до 1 июня.

Напомним, Мирча Луческу покинул киевское «Динамо» 3 ноября 2023 года, заявив об отставке на пресс-конференции, сразу после проигранного матча против «Шахтера» (0:1). Пока что «бело-синие» являются последним клубом в тренерской карьере румынского специалиста.

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Мирча Луческу Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: Gazeta Sporturilor
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Андрій Заліщук
не дай Бог, досить нам цього румуна
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Максим Заиченко
Ггг)))
Мірча тоді не добив ДК. Спроба номер два).
Якщо це правда то це трендець. Сашо тільки з кризи почав виводити.
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0
etorfine
Суркіс і граблі..
Народна басня
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0
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