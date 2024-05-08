Суркис признался, будет ли Луческу генеральным директором Динамо

Недавно румынские СМИ сообщили, что именитый наставник Мирча Луческу может вернуться в «Динамо» и занять должность генерального директора киевского клуба.

Однако эту информацию опроверг президент «Динамо» Игорь Суркис.

«Правда ли, что «Динамо» предложило Луческу должность генерального директора, как пишут румынские СМИ? Это желтая пресса», – отметил Суркис.

Напомним, Мирча Луческу покинул киевское «Динамо» 3 ноября 2023 года, заявив об отставке на пресс-конференции, сразу после проигранного матча против «Шахтера» (0:1). Пока что «бело-синие» являются последним клубом в тренерской карьере румынского специалиста.