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Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 20:22 | Обновлено 08 мая 2024, 20:47
3185
0

Суркис признался, будет ли Луческу генеральным директором Динамо

Президент «Динамо» опроверг информацию о возможном возвращении Мирча

08 мая 2024, 20:22 | Обновлено 08 мая 2024, 20:47
3185
0
Суркис признался, будет ли Луческу генеральным директором Динамо
Instagram. Игорь Суркис и Мирча Луческу

Недавно румынские СМИ сообщили, что именитый наставник Мирча Луческу может вернуться в «Динамо» и занять должность генерального директора киевского клуба.

Однако эту информацию опроверг президент «Динамо» Игорь Суркис.

«Правда ли, что «Динамо» предложило Луческу должность генерального директора, как пишут румынские СМИ? Это желтая пресса», – отметил Суркис.

Напомним, Мирча Луческу покинул киевское «Динамо» 3 ноября 2023 года, заявив об отставке на пресс-конференции, сразу после проигранного матча против «Шахтера» (0:1). Пока что «бело-синие» являются последним клубом в тренерской карьере румынского специалиста.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Мирча Луческу Украинская Премьер-лига генеральный директор Игорь Суркис
Дмитро Олійник Источник: FanDay
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