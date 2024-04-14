ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ уволил экс-тренера сборной Португалии

«Бешикташ» официально сообщил об увольнении главного тренера команды Фернанду Сантуша. 69-летний португалец возглавлял команду лишь в течение трех месяцев – с января текущего года.

Под руководством Сантуша «Бешикташ» провел 16 матчей, в которых одержал 7 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Команда на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Фернанду Сантуш известен, прежде всего, по работе со сборной Португалии в 2014 – 2022 годах. Он приводил команду к победам на Евро-2016 и в Лиге наций-2019.