Игроки еще одного клуба УПЛ получили бронирование от мобилизации. Лига тоже
УПЛ и «Заря» признаны критически важными для экономики Украины
Украинская Премьер-лига и футбольный клуб «Заря» Луганск признаны критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Соответствующие указы появились на официальном сайте Министерства молодежи и спорта Украины.
Статус «критически важного» позволяет не мобилизовать 50% военнообязанных работников. При наличии обоснованной потребности количество военнообязанных, которые подлежат бронированию, может превышать 50%.
«Заря» стала шестым критически важным клубом Украины. Ранее такой статус получили «Шахтер», «Динамо», «Днепр-1», «Оболонь», «Кривбасс». Из организаций, помимо УПЛ, критически важна также Украинская ассоциация футбола.
Ранее Sport.ua сообщал, что «Черноморец» может стать еще одним клубом УПЛ со статусом критически важного.
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