Игроки еще одного клуба УПЛ получили бронирование от мобилизации. Лига тоже

Украинская Премьер-лига и футбольный клуб «Заря» Луганск признаны критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Соответствующие указы появились на официальном сайте Министерства молодежи и спорта Украины.

Статус «критически важного» позволяет не мобилизовать 50% военнообязанных работников. При наличии обоснованной потребности количество военнообязанных, которые подлежат бронированию, может превышать 50%.

«Заря» стала шестым критически важным клубом Украины. Ранее такой статус получили «Шахтер», «Динамо», «Днепр-1», «Оболонь», «Кривбасс». Из организаций, помимо УПЛ, критически важна также Украинская ассоциация футбола.

Ранее Sport.ua сообщал, что «Черноморец» может стать еще одним клубом УПЛ со статусом критически важного.