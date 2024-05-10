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  4. Игроки еще одного клуба УПЛ получили бронирование от мобилизации. Лига тоже
Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 20:43 |
1468
3

Игроки еще одного клуба УПЛ получили бронирование от мобилизации. Лига тоже

УПЛ и «Заря» признаны критически важными для экономики Украины

10 мая 2024, 20:43 |
1468
3
Игроки еще одного клуба УПЛ получили бронирование от мобилизации. Лига тоже
ФК Заря

Украинская Премьер-лига и футбольный клуб «Заря» Луганск признаны критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Соответствующие указы появились на официальном сайте Министерства молодежи и спорта Украины.

Статус «критически важного» позволяет не мобилизовать 50% военнообязанных работников. При наличии обоснованной потребности количество военнообязанных, которые подлежат бронированию, может превышать 50%.

«Заря» стала шестым критически важным клубом Украины. Ранее такой статус получили «Шахтер», «Динамо», «Днепр-1», «Оболонь», «Кривбасс». Из организаций, помимо УПЛ, критически важна также Украинская ассоциация футбола.

Ранее Sport.ua сообщал, что «Черноморец» может стать еще одним клубом УПЛ со статусом критически важного.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Министерство молодежи и спорта российско-украинская война мобилизация Заря Луганск
Даниил Агарков Источник: Минспорта Украины
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Комментарии 3
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APL
Як мене це заї.....ло, спортсмени бронь (мужики то здорові), держслужбовців ху...є..ва туча має бронь з яких більше половини ще й в спортзали ходять, я вже мовчу про поліцію і тому подібних, які і здорові і вміють погодитись зі зброєю, вони х...й думають про таких як я, який вже так заї....ся на ВІЙНІ, а не військовому стані, який ту броню вже просто не може носити (спина не витримує), але тримаюся до останнього не для того щоб футбол подивитися, а тому що мене чекає кохана дружина, маленька доця і мій синочок. СЛАВА УКРАЇНІ 
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0
Oleksandr Chyrko
Цікаво коли випливуть липові довідки про народження "двадцятирічних" футболянтів
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0
Lulinnha
Усі цікаві події війни будуть в липні та серпні.
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-2
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