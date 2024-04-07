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Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 23:10 | Обновлено 07 апреля 2024, 23:12
511
2

Черноморец может стать шестым клубом УПЛ со статусом критически важного

Одесситы уже обратились в Министерство молодежи и спорта Украины

07 апреля 2024, 23:10 | Обновлено 07 апреля 2024, 23:12
511
2
Черноморец может стать шестым клубом УПЛ со статусом критически важного
ФК Черноморец

Тема бронирования от мобилизации сейчас является достаточно актуальной для профессиональных клубов. Как известно, на сегодняшний день статус критически важных имеют пять из 16 представителей УПЛ – «Шахтер», «Динамо», «Оболонь», «Днепр-1» и «Кривбасс».

Чтобы узнать, в какой ситуации по бронированию находится один из старейших участников футбольной элиты, одесский «Черноморец», Sport.ua обратился к генеральному директору клуба Анатолию Мисюре.

– Мы работаем над этим вопросом, – сказал он, – Все необходимые документы предоставлены Министерству молодежи и спорта Украины. Поэтому сейчас ждем от этой организации ответа.

Недавно мы сообщали, что Общество с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Кривбасс» признано таким, что соответствует критериям и является критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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инсайд Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига мобилизация российско-украинская война Анатолий Мисюра
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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BekXan
Ось так вкраїні і є розділ на тих кому можна і кому нізяяя.
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stop2018
ПІДАРАСИ!!!!!!
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