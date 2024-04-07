Черноморец может стать шестым клубом УПЛ со статусом критически важного
Одесситы уже обратились в Министерство молодежи и спорта Украины
Тема бронирования от мобилизации сейчас является достаточно актуальной для профессиональных клубов. Как известно, на сегодняшний день статус критически важных имеют пять из 16 представителей УПЛ – «Шахтер», «Динамо», «Оболонь», «Днепр-1» и «Кривбасс».
Чтобы узнать, в какой ситуации по бронированию находится один из старейших участников футбольной элиты, одесский «Черноморец», Sport.ua обратился к генеральному директору клуба Анатолию Мисюре.
– Мы работаем над этим вопросом, – сказал он, – Все необходимые документы предоставлены Министерству молодежи и спорта Украины. Поэтому сейчас ждем от этой организации ответа.
Недавно мы сообщали, что Общество с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Кривбасс» признано таким, что соответствует критериям и является критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
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