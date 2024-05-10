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Чемпионат Украины
Колос К
13.05.2024 15:30 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 12:46 |
60
0

Колос – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 мая в 15:30 матч 28-го тура УПЛ

10 мая 2024, 12:46 |
60
0
Колос – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 13 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «ЛНЗ».

Игра будет проходить в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 28-го тура «Колос» занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 29 очков.

«ЛНЗ» занимает 7 строчку, сыграв 27 матчей и набрав 32 очка.

Колос – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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