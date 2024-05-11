Анчелотти провел важный разговор с Куртуа и Луниным о финале Лиги чемпионов

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.

После этих новостей главный тренер «Реала» Карло Анчелотти лично провел разговоры с Куртуа и Луниным.

«Не обращайте внимания на информацию из разных СМИ, когда я выберу стартового вратаря на финал Лиги чемпионов – вы узнаете первыми», – сказал Карло Анчелотти.

Ранее Анчелотти на пресс-конференции сообщил, что пока не определил, кто сыграет в финале ЛЧ против «Боруссии».