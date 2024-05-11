Анчелотти провел важный разговор с Куртуа и Луниным о финале Лиги чемпионов
«Реал» сыграет в финале главного евробука с «Боруссией» 1 июня
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».
Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.
После этих новостей главный тренер «Реала» Карло Анчелотти лично провел разговоры с Куртуа и Луниным.
«Не обращайте внимания на информацию из разных СМИ, когда я выберу стартового вратаря на финал Лиги чемпионов – вы узнаете первыми», – сказал Карло Анчелотти.
Ранее Анчелотти на пресс-конференции сообщил, что пока не определил, кто сыграет в финале ЛЧ против «Боруссии».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юниоры донецкого «Шахтера» проиграли киевскому «Динамо» со счетом 1:2
Рейтинг возглавил Наоя Иноуэ из Японии