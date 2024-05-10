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  4. Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Испания
10 мая 2024, 14:24 |
3299
1

Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ

Тренер пока не принял решение

10 мая 2024, 14:24 |
3299
1
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В субботу, 11 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Гранада» и «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес», который находится в Гранаде.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти накануне этого матча на пресс-конференции высказался о вратарском вопросе в команде.

«Куртуа? Конечно, он будет играть. Но у нас есть еще и Кепа, хорошо показывающий себя на тренировках и являющийся большим профессионалом. Лунин также – он должен быть готов играть.

Слова Икера Касильяса о том, что Лунин должен выйти в финале ЛЧ? Я уважаю его слова, это наша легенда, но я не хочу обсуждать это сейчас. У меня есть месяц, чтобы подумать о том, кто должен сыграть», – сказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» сыграет Тибо Куртуа.

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Икер Касильяс Гранада чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Гранада - Реал Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Тибо Куртуа
Дмитро Олійник Источник: Twitter
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Saar
Куртуа.
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