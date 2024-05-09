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Лига чемпионов
09 мая 2024, 23:47 | Обновлено 10 мая 2024, 00:45
3537
0

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Баварии

Олег Орехов специально для Sport.ua – о резонансном эпизоде полуфинала ЛЧ

09 мая 2024, 23:47 | Обновлено 10 мая 2024, 00:45
3537
0
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

После окончания полуфинального поединка Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» (2:1) в Мадриде страсти вокруг незасчитанного гола гостей не утихают.

Европейское футбольное сообщество наперебой обсуждает эпизод, который произошел на 13-й компенсированной ко второму тайма минуте. Последовала длинная передача Киммиха, после которой защитник мюнхенцев Мазрауи сражался за мяч с мадридцем Рюдигером. Через мгновение ветеран «Баварии» Мюллер головой сбросил мяч на одноклубника Де Лигта, который направил его в сетку ворот «Реала». Однако польский рефери Шимон Марциняк дал свисток, зафиксировав положение вне игры у Мазрауи. Взятие ворот не было засчитано, что сразу же вызвало бурю эмоций со стороны немецкой команды и ее болельщиков.

Вот как прокомментировал судейские решения Марциняка известный в прошлом экс-арбитр ФИФА Олег Орехов специально для Sport.ua:

«В случае, предшествующем упомянутому эпизоду, был другой, связанный с голом «Реала». Ассистент арбитра дал доиграть эпизод, а затем зафиксировал положение вне игры. А вот в моменте с «Баварией» ассистент поспешил приподнять флажок, чем дезориентировал главного арбитра. Тот дал свисток, и игроки «Реала» остановились. А в этом случае тоже нужно было дать возможность доиграть эпизод и только после этого решать: поднимать или нет флажок. Это все нервы, огромное напряжение матча. В данном случае имела место поспешность и ошибка ассистента. Надо было этот момент тоже предоставить на усмотрение VAR».

Похоже, что марокканский защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи не находился в офсайде перед голом «Реала» на 13-й компенсированной минуте ответного матча полуфинала Лиги чемпионов (1:2). Об этом свидетельствует графическое отображение положения вне игры, созданное сетью спортивных каналов BeIN Sports.

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Олег Орехов инсайд Реал - Бавария судейство Бавария скандал Реал Мадрид Шимон Марциняк Маттейс де Лигт Йозуа Киммих Лига чемпионов Нуссаир Мазрауи
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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