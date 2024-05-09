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Лига чемпионов
09 мая 2024, 14:24 |
2419
1

ФОТО. Игрок Баварии не был в офсайде перед голом Реалу на 90+13-й минуте

Арбитр принял ошибочное решение и не позволил матчу перейти в овертайм

09 мая 2024, 14:24 |
2419
1
ФОТО. Игрок Баварии не был в офсайде перед голом Реалу на 90+13-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

Марокканский защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи не находился в офсайде перед голом «Реалу» на 13-й компенсированной минуте ответного матча полуфинала Лиги чемпионов (1:2). Об этом свидетельствует графическое отображение положения вне игры, созданное многонациональной сетью спортивных каналов BeIN Sports.

Напомним, в конце матча после длинной передачи Йозуа Киммиха защитник «Баварии» Мазрауи головой скинул мяч на своего партнера Маттейса де Лигта, которыйточным ударом поразил ворота мадридского клуба. Однако арбитр Шимон Марциняк, не дождавшись окончания эпизода, дал свисток, зафиксировав офсайд. Таким образом, гол немецкой команды был не засчитан.

Отметим, что «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч (3:4). В финале турнира «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт 1 июня на лондонском стадионе «Уэмбли».

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Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария Реал - Бавария Нуссаир Мазрауи Маттейс де Лигт Шимон Марциняк
Юрій Вишневський Источник: Beinsports.com
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patrick
Ще дивно в тому, що це завжди працює на користь Реалу 
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