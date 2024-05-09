ФОТО. Игрок Баварии не был в офсайде перед голом Реалу на 90+13-й минуте

Марокканский защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи не находился в офсайде перед голом «Реалу» на 13-й компенсированной минуте ответного матча полуфинала Лиги чемпионов (1:2). Об этом свидетельствует графическое отображение положения вне игры, созданное многонациональной сетью спортивных каналов BeIN Sports.

Напомним, в конце матча после длинной передачи Йозуа Киммиха защитник «Баварии» Мазрауи головой скинул мяч на своего партнера Маттейса де Лигта, которыйточным ударом поразил ворота мадридского клуба. Однако арбитр Шимон Марциняк, не дождавшись окончания эпизода, дал свисток, зафиксировав офсайд. Таким образом, гол немецкой команды был не засчитан.

Отметим, что «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч (3:4). В финале турнира «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт 1 июня на лондонском стадионе «Уэмбли».