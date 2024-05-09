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Лига Чемпионов
Проходит дальше Реал Мадрид
08.05.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 2 : 1
Бавария
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Лига чемпионов
09 мая 2024, 00:01 | Обновлено 09 мая 2024, 00:08
5226
60

Сумасшедший камбэк галактикос. Реал вырвал победу у Баварии

Мадридский клуб стал финалистом Лиги чемпионов

09 мая 2024, 00:01 | Обновлено 09 мая 2024, 00:08
5226
60
Сумасшедший камбэк галактикос. Реал вырвал победу у Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

В Мадриде состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Реал» и «Бавария». В первом поединке команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч.

«Реал» – «Бавария» – 2:1. Первый матч – 2:2.

Голы: Хоселу (88, 90+1) – Дэвис (68)

Попередження: Камавінга (90+11)

«Реал»: Лунин, Менди, Рюдигер, Начо, Карвахаль, Кроос (Модрич, 69), Чуамэни (Камавинга, 69), Вальверде (Браим Диас, 81), Винисиус Жуниор, Беллингем (Милитао, 90+10), Родриго (Хоселу, 81)

«Бавария»: Нойер, Мазрауи, Дайер, де Лигт, Киммих, Павлович, Лаймер, Гнабри (Дэвис, 27), Мусиала (Мюллер, 85), Санэ (Ким Мин Чже, 76), Кейн (Шупо-Мотинг, 85)

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ – БАВАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Андрей Лунин Лига чемпионов отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 60
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VARioR
Майже повтор фіналу ЛЧ 1999р., коли Баварія за 2 хв. віддала кубок МЮ. PS : вітаємо Андрія з виходом у фінал!
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+11
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etorfine
Через Луніна доводиться вболівати за реал, нічого не зробиш ))
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+8
Nordenus
Нойер тащил, тащил, и вытащил Реал в финал ЛЧ))
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+8
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Mac_Gyver
Hу прям "галактикос"? Хіба там досі грають Роберто Карлос, Рауль, Зідан та Бекхем?
Цього разу Реал заслужив перемогу. Лунін повинен грати у фіналі.
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+6
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pol-55
Тухель спеціально насрав Баварії з замінами.
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+5
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Ivan Grumeza
Луууууууунин в финале!!!!!!! Просто красава!
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+5
Igor Bond
Я за реал, але оффсайду у баварії не було. Все має бути чесно 
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+4
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Omen
Теперь Бавария купит Лунина
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+4
andre_lui
Від Тухеля невдалі заміни, від Анчелотті вдалі! Краще б Тухель не випускав третього захисника та не знімав лідера Кейна, який вів всю гру Баварії. Але це б було краще для німців. Особисто я вболівав за Мадрид!
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+4
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roman75zpr
Вот это Карло подгадал с заменами...
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+3
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😼
Я давно вболіваю за Баварію і те що в Реалі грає наш футболіст, ніяк не змінить моє ставлення до його команди, вони ніколи мені не подобались і не подобаються.
Ну тепер остання надія на Боруссія Д.
Всім вболівальникам обох команд привіт і гарної тихої ночі.
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+2
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Нехай щастить
Подарунок долі у виконанні Ноєра для Мадриду. 
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+1
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aka_MIK
Вот не верилось в совершенно тухлый немецкий финал аж до самого гола Реала. После ошибки Нойера конечно сомнений в победе Реала не было 
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+1
Макс Максов
Ноєру пора на пенсію, Боруссії пора вигравати ЛЧ! Лунін красава, але я за шмелів у фіналі!
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+1
andre_lui
Hala Madrid !!!
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+1
Viktor Shuper
чесно скажу що після 0:1 вже не дуже й вірилось. але вини Луніна в пропущеному не бачу, удар шикарний вийшов
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0
Sukiyaki
Вибір кіпера Реала на фінал 50/50
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-1
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Harun Bakircioğlu
Если Лунин не будет играть в финале, то это будет эпик фейл от Анчелотти.
С другой стороны, если не выпустят Куртуа, он не получит медали ЛЧ.
Що скаже Карло? (с)
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-2
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Лига конференций без динамо
Реал Лунин и Ко в финале 
В финале другая немецкая команда получит под хвост от Реала 
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-2
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Viktor Shuper
матч жесть) не то що вчора. цей Белінгем куди гірше навіть Мбаппе, про Лео та Рона взагалі мовчу)
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-2
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