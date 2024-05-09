Сумасшедший камбэк галактикос. Реал вырвал победу у Баварии

В Мадриде состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Реал» и «Бавария». В первом поединке команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч.

«Реал» – «Бавария» – 2:1. Первый матч – 2:2.

Голы: Хоселу (88, 90+1) – Дэвис (68)

Попередження: Камавінга (90+11)

«Реал»: Лунин, Менди, Рюдигер, Начо, Карвахаль, Кроос (Модрич, 69), Чуамэни (Камавинга, 69), Вальверде (Браим Диас, 81), Винисиус Жуниор, Беллингем (Милитао, 90+10), Родриго (Хоселу, 81)

«Бавария»: Нойер, Мазрауи, Дайер, де Лигт, Киммих, Павлович, Лаймер, Гнабри (Дэвис, 27), Мусиала (Мюллер, 85), Санэ (Ким Мин Чже, 76), Кейн (Шупо-Мотинг, 85)

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ – БАВАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА