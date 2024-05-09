Сумасшедший камбэк галактикос. Реал вырвал победу у Баварии
Мадридский клуб стал финалистом Лиги чемпионов
В Мадриде состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Реал» и «Бавария». В первом поединке команды сыграли вничью со счетом 2:2.
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч.
«Реал» – «Бавария» – 2:1. Первый матч – 2:2.
Голы: Хоселу (88, 90+1) – Дэвис (68)
Попередження: Камавінга (90+11)
«Реал»: Лунин, Менди, Рюдигер, Начо, Карвахаль, Кроос (Модрич, 69), Чуамэни (Камавинга, 69), Вальверде (Браим Диас, 81), Винисиус Жуниор, Беллингем (Милитао, 90+10), Родриго (Хоселу, 81)
«Бавария»: Нойер, Мазрауи, Дайер, де Лигт, Киммих, Павлович, Лаймер, Гнабри (Дэвис, 27), Мусиала (Мюллер, 85), Санэ (Ким Мин Чже, 76), Кейн (Шупо-Мотинг, 85)
Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)
Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
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Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
При триумфе Боруссии Д место обладателя трофея окажется занятым
Цього разу Реал заслужив перемогу. Лунін повинен грати у фіналі.
Ну тепер остання надія на Боруссія Д.
Всім вболівальникам обох команд привіт і гарної тихої ночі.
С другой стороны, если не выпустят Куртуа, он не получит медали ЛЧ.
Що скаже Карло? (с)
В финале другая немецкая команда получит под хвост от Реала