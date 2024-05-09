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Лига Чемпионов
Проходит дальше Реал Мадрид
08.05.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 2 : 1
Бавария
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Лига чемпионов
09 мая 2024, 00:50 |
9449
0

Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

09 мая 2024, 00:50 |
9449
0
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играли «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Неделей ранее первый поединок в Мюнхене на «Альянц Арене» завершился вничью (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречались в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. За галактикос весь матч сыграл украинский голкипер Андрей Лунин.

В ответном матче на гол Альфонсо Дэвиса для гостей Реал ответил победным дублем Хоселу в конце игры (2:1).

В финале ЛЧ 1 июня в Лондоне на Уэмбли мадридский Реал сыграет против немецкой Боруссии Д,

Лига чемпионов 2023/24

1/2 финала. Ответный матч, 8 мая, Мадрид

Реал Мадрид (Испания) – Бавария (Германия) – 2:1

Гол: Хоселу, 88, 90+1 – Альфонсо Дэвис, 68

Первый матч – 2:2

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Альфонсо Дэвис, 68 мин.

ГОЛ! 1:1. Хоселу, 88 мин.

ГОЛ! 2:1. Хоселу, 90+1 мин.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Дэвис (Бавария).
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Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Андрей Лунин Лига чемпионов видео голов и обзор Альфонсо Дэвис Хоселу
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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