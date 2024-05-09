Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играли «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.
Неделей ранее первый поединок в Мюнхене на «Альянц Арене» завершился вничью (2:2).
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Команды встречались в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. За галактикос весь матч сыграл украинский голкипер Андрей Лунин.
В ответном матче на гол Альфонсо Дэвиса для гостей Реал ответил победным дублем Хоселу в конце игры (2:1).
В финале ЛЧ 1 июня в Лондоне на Уэмбли мадридский Реал сыграет против немецкой Боруссии Д,
Лига чемпионов 2023/24
1/2 финала. Ответный матч, 8 мая, Мадрид
Реал Мадрид (Испания) – Бавария (Германия) – 2:1
Гол: Хоселу, 88, 90+1 – Альфонсо Дэвис, 68
Первый матч – 2:2
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Альфонсо Дэвис, 68 мин.
ГОЛ! 1:1. Хоселу, 88 мин.
ГОЛ! 2:1. Хоселу, 90+1 мин.
События матча
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