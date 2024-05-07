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Реал Мадрид
08.05.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:2 - : -
Бавария
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Лига чемпионов
07 мая 2024, 21:04 |
217
0

Реал – Бавария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Лиги чемпионов

07 мая 2024, 21:04 |
217
0
Реал – Бавария. Текстовая трансляция матча

В среду, 8 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Поединок пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

В первом противостоянии, которое состоялось в Мюнхене, соперники сыграли в результативную ничью со счетом 2:2. «Реал» не проиграл ни одного домашнего матча Лиги чемпионов с момента поражения от «Челси» (2:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2021/22. После первой дуэли с «Баварией» «галактикос» досрочно оформили чемпионство в испанской Ла Лиге. Мюнхенский клуб, который борется за второе место Бундеслиги, в минувший уик-энд проиграл «Штуттгарту» со счетом 1:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Бавария», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Андрей Лунин Лига чемпионов текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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