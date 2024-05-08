Восьмого мая на знаменитой мадридской арене «Сантьяго Бернабеу» новоиспеченный чемпион Испании «Реал» и уже бывший чемпион Германии «Бавария» определят между собой второго финалиста нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Реал

После выездного матча с «Баварией», завершившегося результативной ничьей 2:2, команда Анчелотти провела календарный поединок чемпионата Испании. В соперниках у «сливочных» был скромный «Кадис».

Мадридцы не испытали проблем с соперником – победа 3:0. А когда «Барселона» в этом же туре проиграла свой матч Ла Лиги «Жироне» (2:4), стало понятно, что за четыре тура до финиша чемпионата Испании команда Анчелотти стала недосягаемой для конкурентов.

«Реал» – новый чемпион Испании. Этот титул мадридская команда завоевала в рекордный 36 раз.

К ответному матчу против «Баварии» свежеиспеченный чемпион Испании готовится в прекрасном настроении. Клубный лазарет «сливочных» пустеет, дисквалифицированных накануне ответного полуфинала нет.

Едва ли не единственная неприятная вещь касательно игры «Реала» в нынешней Лиге чемпионов – статистика домашних выступлений в плей-офф. В матчах на выбывание «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» еще не побеждал (было две ничьи: с «Лейпцигом» и «Манчестер Сити»).

Но ведь это «Реал»: если на кону важнейший поединок, «короли Лиги чемпионов» его обязательно выиграют. Не так ли?

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»:

– Я всегда очень уверен в себе, потому что мы – «Реал» Мадрид. У меня лучший состав, команда очень хорошо выступила в этом сезоне. «Реал» и «Бавария» очень похожи. Мы очень уважаем «Баварию». Они были лучше нас в первом матче. Мы должны сделать все возможное. У нас есть шанс сыграть еще один финал. Мы знаем, что полуфиналы сложные, но мы мотивированы. Тибо Куртуа хорошо сыграл против «Кадиса», но ему нужно время, чтобы вернуться к своей лучшей форме. Против «Баварии» сыграет Андрей Лунин.

Бавария

Мюнхенский суперклуб впервые за долгие годы рискует завершить сезон без трофеев. Чемпионат Германии «Бавария» проиграла «Байеру». Из национального Кубка подопечные Тухеля тоже вылетели, еще задолго до финала. Остается единственный турнир, в котором «Звезда Юга» еще может познать вкус победы – Лига чемпионов. Но для того, чтобы это случилось, нужно сделать почти невозможное – победить «Реал» на выезде.

Перед визитом в столицу Испании уже экс-чемпион Германии сыграл календарный поединок Бундеслиги против «Штутгарта». И, несмотря на заверения главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля о том, что его команда намерена выиграть все оставшиеся матчи чемпионата страны, баварцы уступили «швабам» – 1:3.

После этого поражения мюнхенцы остались на втором месте в таблице, однако отрыв от третьего «Штутгарта» - всего два пункта. И если «Баварии» не удастся победить на «Сантьяго Бернабеу», то не исключено, что команда Тухеля не удержит и вторую строчку в Бундеслиге.

Томас Тухель, главный тренер «Баварии»:



– Мы вели со счетом 2:1 и все равно имели много моментов – нужно было забивать третий гол. Странное ощущение. Они превратили два момента в два гола. Теперь ситуация предельно ясна. Победа в Мадриде и выход на «Уэмбли». Для меня это противостояние все еще с шансами 50 на 50. Посмотрим, что будет дальше.

История противостояний

В рамках главного континентального турнира соперники встречались 27 раз. Пока что небольшое преимущество на стороне «сливочных» - 12 побед против 11 викторий «Баварии». Еще четыре матча завершились вничью. Разница мячей – 43:41 в пользу «Мадрида».

В полуфинале главного континентального турнира соперники встречались семь раз. Пока что преимущество у немецкой команды: четыре победы против трех.

Прогноз

«Бавария» была лучше «Реала» в первой игре. «Бавария» создала больше моментов. «Бавария» играла в более содержательный футбол. «Баварии» нужно было выжимать максимум из своего преимущества в первой встречи. Но команда Тухеля в итоге смогла выжать лишь ничью.

Прагматичный «Реал» получил на «Альянс Арене» то, за чем, в общем-то, и приезжал туда.

В ответном полуфинале «Реал» видится фаворитом. Потому что это «Реал», лучшая команда в истории чемпионской Лиги. Потому что «Реал» стал чемпионом Испании. Потому что у «Реала» есть домашние стены.

Все это так. Однако, видится, что своего последнего слова в этом противостоянии «Бавария» еще не сказала. Мюнхенцы наверняка постараются прыгнуть выше своей головы, дабы хоть как-то спасти сезон.

Но если судить объективно, то «Реал» своего не должен упустить. Предположим, что «Мадрид» одержит победу с разницей в один мяч.

Ориентировочные составы:

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди, Вальверде, Кроос, Камавинга, Беллингем, Винисиус, Родриго

«Бавария»: Нойер, Киммих, де Лигт, Дайер, Мазрауи, Горецка, Лаймер, Сане, Мюллер, Мусиала, Кейн.

8 мая, среда