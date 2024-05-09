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08.05.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 2 : 1
Бавария
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Лига чемпионов
09 мая 2024, 01:40 |
1752
1

Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол

Реал Мадрид выбил мюнхенцев в полуфинале Лиги чемпионов 2023/24

09 мая 2024, 01:40 |
1752
1
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок, пропустив 1 гол.

После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал успех своих подопечных:

«Ну, это случилось снова. Это случалось так часто. Болельщики, которые нас подталкивают, фантастический стадион, игроки, которые никогда не перестают верить – это просто что-то волшебное.

Как только мы забили один гол, я был абсолютно уверен, что мы сможем догнать Баварию и выиграть матч. Это сложно, а может быть, и невозможно объяснить, но я попробую. Это магия. Это соревнование заставляет всех наших игроков, надев футболку, почувствовать что-то особенное.

Были трудные моменты после гола Баварии, но как Хоселу вышел на замену, я увидел, что свежие ноги и энергия помогают. Возможно, это было немного проще, чем в тот вечер против Манчестер Сити, когда нам нужно было забить два гола. А здесь всего один принес бы нам дополнительное время.

Всем болельщикам со всего мира, которые не смогли быть здесь сегодня вечером, я должен сказать, что болельщики, которые могли быть здесь, помогли этой победе. Это наш обычай. Нам нравится играть здесь, в этой атмосфере. Мадрид – это семья. Футбольный клуб с историей, традициями, которые могут тяготить вас, но работать здесь я считаю большой удачей.

У нас было так много проблем, так много серьезных травм, не только у ребят, которые выбыли из игры на длительный срок. Мы потеряли Винисиуса Жуниора, Беллингема и других на приличные периоды, и никто об этом особо не говорил. У нас в этой команде фантастические способности и характер.

Хоселу — фантастическое отражение того, что представляет собой эта команда, как они думают. В этом сезоне у него не так много минут, но очень, очень полезно, когда это необходимо. Никогда не теряю уверенности, всегда думаю о команде.

У нас были силы не потерять голову в сложном матче, когда мы отставали и продолжали идти, но болельщики помогли. Они показали, что понимают, что им показали сезон, которого никто, даже я, не ожидал. Они были фантастическими для нас».

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Дэвис (Бавария).
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Карло Анчелотти пресс-конференция Реал Мадрид Бавария Реал - Бавария Лига чемпионов Андрей Лунин
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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Octopus
Такие матчи ценятся болельщиками гораздо больше 5:0
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