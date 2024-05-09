У кого 8.1? Известна оценка Лунина за зрелищный матч ЛЧ Реал – Бавария
Украинский вратарь помог «Реалу» выйти в финал ЛЧ
8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, пропустив 1 гол. Страж ворот «Реала» совершил в этом матче четыре сейва.
После матча статистический портал Whoscored оценил выступление украинского вратаря в 7.0 баллов – шестая самая высокая оценка в этом поединке среди обеих команд.
Главным героем поединка стал вингер хозяев Винисиус Жуниор, отличившийся голевой передачей и получил от Whoscored самый высокий балл 8.1
Оценки матча Реал – Бавария
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