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  4. У кого 8.1? Известна оценка Лунина за зрелищный матч ЛЧ Реал – Бавария
Лига чемпионов
09 мая 2024, 01:14 | Обновлено 09 мая 2024, 01:53
2012
4

У кого 8.1? Известна оценка Лунина за зрелищный матч ЛЧ Реал – Бавария

Украинский вратарь помог «Реалу» выйти в финал ЛЧ

09 мая 2024, 01:14 | Обновлено 09 мая 2024, 01:53
2012
4
У кого 8.1? Известна оценка Лунина за зрелищный матч ЛЧ Реал – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, пропустив 1 гол. Страж ворот «Реала» совершил в этом матче четыре сейва.

После матча статистический портал Whoscored оценил выступление украинского вратаря в 7.0 баллов – шестая самая высокая оценка в этом поединке среди обеих команд.

Главным героем поединка стал вингер хозяев Винисиус Жуниор, отличившийся голевой передачей и получил от Whoscored самый высокий балл 8.1

Оценки матча Реал – Бавария

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Винисиус Жуниор Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Андрей Лунин Лига чемпионов оценки WhoScored
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Олександр Науменко
Чому не сьома? 4+2, потім Лунін.
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Saar
дно
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Octopus
У Нойера заглядывал была оценка 8 до гола. Одна ошибка и ты ошибся. Тяжела доля голкипера.
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