У кого 8.1? Известна оценка Лунина за зрелищный матч ЛЧ Реал – Бавария

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, пропустив 1 гол. Страж ворот «Реала» совершил в этом матче четыре сейва.

После матча статистический портал Whoscored оценил выступление украинского вратаря в 7.0 баллов – шестая самая высокая оценка в этом поединке среди обеих команд.

Главным героем поединка стал вингер хозяев Винисиус Жуниор, отличившийся голевой передачей и получил от Whoscored самый высокий балл 8.1

Оценки матча Реал – Бавария