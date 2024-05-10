Динамо Киев попало в увлекательный рейтинг самых популярных команд мира
FourFourTwo cоставил топ-32 коллективов, которые играют в белой форме
Британский журнал FourFourTwo обнародовал рейтинг самых популярных команд мира, которые играют в белой форме.
В топ-32 попало киевское «Динамо». Украинский клуб занимает 17-ю строчку.
«Киевское «Динамо», основанное в 1927 году, является одним из крупнейших и наиболее успешных клубов Украины и двукратным обладателем старого Кубка обладателей кубков – в 1975 и 1986 годах.
В Динамо, известное как «сине-белые», носят преимущественно белые футболки, иногда с синими «полосками», белые шорты и белые гетры», – пишет FourFourTwo.
Лидером рейтинга стал мадридский «Реал». На второй позиции располагается сборная Германии, а топ-3 замыкает национальная команда Англии.
Ранее FourFourTwo обнародовал рейтинг главных тренеров сборных, которые примут участие на Евро-2024.
Топ-32 самых популярных команд, которые играют в белой форме:
- Реал Мадрид
- Сборная Германии
- Сборная Англии
- Тоттенхэм
- Марсель
- Коринтианс
- Валенсия
- Бешикташ
- Сан-Пауло
- Ривер Плейт
- Сантос
- Гамбург
- Севилья
- Сборная Ганы
- Лидс
- Сборная США
- Динамо Киев
- Лион
- Сборная Перу
- Боруссия Менхенгладбах
- Сборная Греции
- Сборная Польши
- Пумас
- Осер
- Сборная Алжира
- Фулхэм
- Лос-Анджелес Гэлакси
- Болтон
- Велес Сарсфилд
- Коло-Коло
- Дерби Каунтри
- Свонси
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