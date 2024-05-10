Динамо Киев попало в увлекательный рейтинг самых популярных команд мира

Британский журнал FourFourTwo обнародовал рейтинг самых популярных команд мира, которые играют в белой форме.

В топ-32 попало киевское «Динамо». Украинский клуб занимает 17-ю строчку.

«Киевское «Динамо», основанное в 1927 году, является одним из крупнейших и наиболее успешных клубов Украины и двукратным обладателем старого Кубка обладателей кубков – в 1975 и 1986 годах.

В Динамо, известное как «сине-белые», носят преимущественно белые футболки, иногда с синими «полосками», белые шорты и белые гетры», – пишет FourFourTwo.

Лидером рейтинга стал мадридский «Реал». На второй позиции располагается сборная Германии, а топ-3 замыкает национальная команда Англии.

Ранее FourFourTwo обнародовал рейтинг главных тренеров сборных, которые примут участие на Евро-2024.

Топ-32 самых популярных команд, которые играют в белой форме: