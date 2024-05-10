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Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 21:45 |
1884
7

Динамо Киев попало в увлекательный рейтинг самых популярных команд мира

FourFourTwo cоставил топ-32 коллективов, которые играют в белой форме

10 мая 2024, 21:45 |
1884
7
Динамо Киев попало в увлекательный рейтинг самых популярных команд мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Британский журнал FourFourTwo обнародовал рейтинг самых популярных команд мира, которые играют в белой форме.

В топ-32 попало киевское «Динамо». Украинский клуб занимает 17-ю строчку.

«Киевское «Динамо», основанное в 1927 году, является одним из крупнейших и наиболее успешных клубов Украины и двукратным обладателем старого Кубка обладателей кубков – в 1975 и 1986 годах.

В Динамо, известное как «сине-белые», носят преимущественно белые футболки, иногда с синими «полосками», белые шорты и белые гетры», – пишет FourFourTwo.

Лидером рейтинга стал мадридский «Реал». На второй позиции располагается сборная Германии, а топ-3 замыкает национальная команда Англии.

Ранее FourFourTwo обнародовал рейтинг главных тренеров сборных, которые примут участие на Евро-2024.

Топ-32 самых популярных команд, которые играют в белой форме:

  1. Реал Мадрид
  2. Сборная Германии
  3. Сборная Англии
  4. Тоттенхэм
  5. Марсель
  6. Коринтианс
  7. Валенсия
  8. Бешикташ
  9. Сан-Пауло
  10. Ривер Плейт
  11. Сантос
  12. Гамбург
  13. Севилья
  14. Сборная Ганы
  15. Лидс
  16. Сборная США
  17. Динамо Киев
  18. Лион
  19. Сборная Перу
  20. Боруссия Менхенгладбах
  21. Сборная Греции
  22. Сборная Польши
  23. Пумас
  24. Осер
  25. Сборная Алжира
  26. Фулхэм
  27. Лос-Анджелес Гэлакси
  28. Болтон
  29. Велес Сарсфилд
  30. Коло-Коло
  31. Дерби Каунтри
  32. Свонси
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FourFourTwo Динамо Киев рейтинг Реал Мадрид сборная Германии по футболу сборная Англии по футболу
Даниил Агарков Источник: FourFourTwo
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Владислав Рейский
чего бешик так высоко?
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+2
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COBA
Оце крутезно)))
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-4
Nick.Grabowski
Велике досягнення для клубу імені Шубкісів. 
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-6
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