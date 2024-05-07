Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
Чемпионат Европы
07 мая 2024, 22:45 | Обновлено 07 мая 2024, 22:46
1443
0

На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024

Наставник национальной команды Украины занимает 19-е место, лидер – Дидье Дешам

07 мая 2024, 22:45 | Обновлено 07 мая 2024, 22:46
1443
0
На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Британский журнал FourFourTwo обнародовал рейтинг главных тренеров сборных, которые примут участие на Евро-2024.

Наставник национальной команды Украины Сергей Ребров занимает 19-е место в топе.

«Бывший нападающий сборной Украины Сергей Ребров, знакомый английским футбольным болельщикам по выступлениям в «Тоттенхэме» и «Вест Хэме», руководит своей страной с июня прошлого года.

49-летний футболист вывел раздираемую войной страну, которая проводила свои домашние матчи в Польше в результате российского вторжения в 2022 году, на Евро-2024 через плей-офф, где они одержали драматические победы над Боснией и Герцговиной в полуфинале и Исландии в финале», – пишет FourFourTwo про Реброва.

Лидером рейтинга является главный тренер сборной Франции – Дидье Дешам. Вторая позиция у Лучано Спаллетти (сборная Италия), а топ-3 замыкает Юлиан Нагельсманн (сборная Германии).

Ранее FourFourTwo опубликовал топ-50 лучших коучей мира.

Рейтинг наставников сборных, которые сыграют на Евро-2024:

  1. Дидье Дешам (сборная Франции)
  2. Лучано Спаллетти (сборная Италии)
  3. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии)
  4. Гарет Саутгейт (сборная Англии)
  5. Златко Далич (сборная Хорватии)
  6. Роберто Мартинес (сборная Португалии)
  7. Доменико Тедеско (сборная Бельгии)
  8. Луис де ла Фуэнте (сборная Испании)
  9. Каспер Хьюлманд (сборная Дании)
  10. Марко Росси (сборная Венгрии)
  11. Стив Кларк (сборная Шотландии)
  12. Рональд Куман (сборная Нидерландов)
  13. Силвиньо (сборная Австрии)
  14. Винченцо Монтелло (сборная Турции)
  15. Вилли Саньоль (сборная Грузии)
  16. Ральф Рангник (сборная Австрии)
  17. Франческо Кальцона (сборная Словакии)
  18. Эдвард Йорданеску (сборная Румынии)
  19. Сергей Ребров (сборная Украины)
  20. Матьяж Кек (сборная Словении)
  21. Мурат Якин (сборная Швейцарии)
  22. Михал Пробеж (сборная Польши)
  23. Иван Гашек (сборная Чехии)
  24. Драган Стойкович (сборная Сербии)
По теме:
Началась продажа билетов на спарринг сборной Украины против Польши
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 27-го тура УПЛ
УПЛ назвала лучшего игрока и тренера чемпионата в апреле
Дидье Дешам Лучано Спаллетти Драган Стойкович Мурат Якин Эдвард Йорданеску Франческо Кальцона Ральф Рангник Вилли Саньоль Винченцо Монтелла Силвиньо Рональд Куман Стив Кларк Марко Росси Каспер Хьюлманд Луис де ла Фуэнте Доменико Тедеско Роберто Мартинес Златко Далич Гарет Саутгейт Юлиан Нагельсманн Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024 лучший тренер рейтинг
Даниил Агарков Источник: FourFourTwo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Футбол | 06 мая 2024, 23:14 2
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?

Каждый клуб, который вышел в главный еврокубковый турнир 2024/25, получит £15.9 млн

Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Футбол | 07 мая 2024, 14:16 38
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует

Украинский вингер может перейти в «Наполи»

Титулованный клуб Италии отказался от трансфера Судакова. Известна причина
Футбол | 07.05.2024, 16:27
Титулованный клуб Италии отказался от трансфера Судакова. Известна причина
Титулованный клуб Италии отказался от трансфера Судакова. Известна причина
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Футбол | 06.05.2024, 23:25
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Срна, Марлос, Чигринский и Жуниор Мораес снова в деле. За кого сыграют?
Футбол | 07.05.2024, 21:52
Срна, Марлос, Чигринский и Жуниор Мораес снова в деле. За кого сыграют?
Срна, Марлос, Чигринский и Жуниор Мораес снова в деле. За кого сыграют?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
06.05.2024, 06:30 2
Футбол
Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
07.05.2024, 07:45
Футбол
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
06.05.2024, 20:36 10
Бокс
Одна из самых известных теннисных пар рассталась
Одна из самых известных теннисных пар рассталась
05.05.2024, 16:51 3
Теннис
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
07.05.2024, 07:21 6
Футбол
У кого 10? Стала известна оценка Мудрика за разгромную победу в АПЛ
У кого 10? Стала известна оценка Мудрика за разгромную победу в АПЛ
05.05.2024, 19:56 5
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
07.05.2024, 11:58
Бокс
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
07.05.2024, 12:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем