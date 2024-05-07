На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
Наставник национальной команды Украины занимает 19-е место, лидер – Дидье Дешам
Британский журнал FourFourTwo обнародовал рейтинг главных тренеров сборных, которые примут участие на Евро-2024.
Наставник национальной команды Украины Сергей Ребров занимает 19-е место в топе.
«Бывший нападающий сборной Украины Сергей Ребров, знакомый английским футбольным болельщикам по выступлениям в «Тоттенхэме» и «Вест Хэме», руководит своей страной с июня прошлого года.
49-летний футболист вывел раздираемую войной страну, которая проводила свои домашние матчи в Польше в результате российского вторжения в 2022 году, на Евро-2024 через плей-офф, где они одержали драматические победы над Боснией и Герцговиной в полуфинале и Исландии в финале», – пишет FourFourTwo про Реброва.
Лидером рейтинга является главный тренер сборной Франции – Дидье Дешам. Вторая позиция у Лучано Спаллетти (сборная Италия), а топ-3 замыкает Юлиан Нагельсманн (сборная Германии).
Ранее FourFourTwo опубликовал топ-50 лучших коучей мира.
Рейтинг наставников сборных, которые сыграют на Евро-2024:
- Дидье Дешам (сборная Франции)
- Лучано Спаллетти (сборная Италии)
- Юлиан Нагельсманн (сборная Германии)
- Гарет Саутгейт (сборная Англии)
- Златко Далич (сборная Хорватии)
- Роберто Мартинес (сборная Португалии)
- Доменико Тедеско (сборная Бельгии)
- Луис де ла Фуэнте (сборная Испании)
- Каспер Хьюлманд (сборная Дании)
- Марко Росси (сборная Венгрии)
- Стив Кларк (сборная Шотландии)
- Рональд Куман (сборная Нидерландов)
- Силвиньо (сборная Австрии)
- Винченцо Монтелло (сборная Турции)
- Вилли Саньоль (сборная Грузии)
- Ральф Рангник (сборная Австрии)
- Франческо Кальцона (сборная Словакии)
- Эдвард Йорданеску (сборная Румынии)
- Сергей Ребров (сборная Украины)
- Матьяж Кек (сборная Словении)
- Мурат Якин (сборная Швейцарии)
- Михал Пробеж (сборная Польши)
- Иван Гашек (сборная Чехии)
- Драган Стойкович (сборная Сербии)
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