На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024

Британский журнал FourFourTwo обнародовал рейтинг главных тренеров сборных, которые примут участие на Евро-2024.

Наставник национальной команды Украины Сергей Ребров занимает 19-е место в топе.

«Бывший нападающий сборной Украины Сергей Ребров, знакомый английским футбольным болельщикам по выступлениям в «Тоттенхэме» и «Вест Хэме», руководит своей страной с июня прошлого года.

49-летний футболист вывел раздираемую войной страну, которая проводила свои домашние матчи в Польше в результате российского вторжения в 2022 году, на Евро-2024 через плей-офф, где они одержали драматические победы над Боснией и Герцговиной в полуфинале и Исландии в финале», – пишет FourFourTwo про Реброва.

Лидером рейтинга является главный тренер сборной Франции – Дидье Дешам. Вторая позиция у Лучано Спаллетти (сборная Италия), а топ-3 замыкает Юлиан Нагельсманн (сборная Германии).

Ранее FourFourTwo опубликовал топ-50 лучших коучей мира.

Рейтинг наставников сборных, которые сыграют на Евро-2024: