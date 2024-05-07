Англия07 мая 2024, 10:25 |
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Кто лучший коуч? Обнародован рейтинг топ-50 лучших главных тренеров мира
По версии FourFourTwo, лучшим наставником является Жузеп Гвардиола («Ман Сити»)
07 мая 2024, 10:25 |
656
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Британский журнал FourFourTwo обнародовал топ-50 лучших главных тренеров мира.
Рейтинг, в который включены только действующие коучи, возглавляет список Жузеп Гвардиола, который руководит «Манчестер Сити».
На 2-м месте – Юрген Клопп («Ливерпуль»), а топ-3 замыкает Хаби Алонсо («Байер»).
Ранее FourFourTwo опубликовал рейтинг топ-10 лучших вратарей мира.
Топ-50 главных тренеров мира по версии FourFourTwo:
- Жузеп Гвардиола (Манчестер Сити)
- Юрген Клопп (Ливерпуль)
- Хаби Алонсо (Байер)
- Карло Анчелотти (Реал)
- Унаи Эмери (Астон Вилла)
- Микель Артета (Арсенал)
- Симоне Индзаги (Интер)
- Луис Энрике (ПСЖ)
- Диего Симеоне (Атлетико Мадрид)
- Юлиан Нагельсманн (сборная Германии)
- Эдди Хау (Ньюкасл)
- Роберто Де Дзерби (Брайтон)
- Абель Феррейра (Палмейрас)
- Томас Тухель (Бавария)
- Себастьян Хенесс (Штутгарт)
- Рубен Аморим (Спортинг)
- Ангелос Постекоглу (Тоттенхэм)
- Дидье Дешам (сборная Франции)
- Мичел (Жирона)
- Арне Слот (Фейеноорд)
- Иманоль Альгасиль (Реал Сосьедад)
- Винченцо Итальяно (Фиорентина)
- Тиаго Мотта (Болонья)
- Андони Ираола (Борнмут)
- Джан Пьеро Гасперини (Аталанта)
- Хави (Барселона)
- Марко Розе (РБ Лейпциг)
- Гари О'Нил (Вулверхэмптон)
- Эдин Терзич (Боруссия Дортмунд)
- Иван Юрич (Торино)
- Эрик Руа (Брест)
- Ади Хюттер (Монако)
- Рогер Шмидт (Бенфика)
- Томас Франк (Брентфорд)
- Массимилиано Аллегри (Ювентус)
- Эрик тен Хаг (Манчестер Юнайтед)
- Марку Силва (Фулхэм)
- Дэвид Мойес (Вест Хэм)
- Эрнесто Вальверде (Атлетик Бильбао)
- Тите (Фламенго)
- Лучано Спаллетти (сборная Италии)
- Петер Бош (ПСВ)
- Гарет Саутгейт (сборная Англии)
- Маурисио Почеттино (Челси)
- Сержиу Консейсау (Порту)
- Франк Шмидт (Хайденхайм)
- Киран Маккенна (Ипсвич Таун)
- Стефано Пиоли (Милан)
- Роберто Мартинес (сборная Португалии)
- Кристиан Штрайх (Фрайбург)
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