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  4. Кто лучший коуч? Обнародован рейтинг топ-50 лучших главных тренеров мира
Англия
07 мая 2024, 10:25 |
656
0

Кто лучший коуч? Обнародован рейтинг топ-50 лучших главных тренеров мира

По версии FourFourTwo, лучшим наставником является Жузеп Гвардиола («Ман Сити»)

07 мая 2024, 10:25 |
656
0
Кто лучший коуч? Обнародован рейтинг топ-50 лучших главных тренеров мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп и Жузеп Гвардиола

Британский журнал FourFourTwo обнародовал топ-50 лучших главных тренеров мира.

Рейтинг, в который включены только действующие коучи, возглавляет список Жузеп Гвардиола, который руководит «Манчестер Сити».

На 2-м месте – Юрген Клопп («Ливерпуль»), а топ-3 замыкает Хаби Алонсо («Байер»).

Ранее FourFourTwo опубликовал рейтинг топ-10 лучших вратарей мира.

Топ-50 главных тренеров мира по версии FourFourTwo:

  1. Жузеп Гвардиола (Манчестер Сити)
  2. Юрген Клопп (Ливерпуль)
  3. Хаби Алонсо (Байер)
  4. Карло Анчелотти (Реал)
  5. Унаи Эмери (Астон Вилла)
  6. Микель Артета (Арсенал)
  7. Симоне Индзаги (Интер)
  8. Луис Энрике (ПСЖ)
  9. Диего Симеоне (Атлетико Мадрид)
  10. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии)
  11. Эдди Хау (Ньюкасл)
  12. Роберто Де Дзерби (Брайтон)
  13. Абель Феррейра (Палмейрас)
  14. Томас Тухель (Бавария)
  15. Себастьян Хенесс (Штутгарт)
  16. Рубен Аморим (Спортинг)
  17. Ангелос Постекоглу (Тоттенхэм)
  18. Дидье Дешам (сборная Франции)
  19. Мичел (Жирона)
  20. Арне Слот (Фейеноорд)
  21. Иманоль Альгасиль (Реал Сосьедад)
  22. Винченцо Итальяно (Фиорентина)
  23. Тиаго Мотта (Болонья)
  24. Андони Ираола (Борнмут)
  25. Джан Пьеро Гасперини (Аталанта)
  26. Хави (Барселона)
  27. Марко Розе (РБ Лейпциг)
  28. Гари О'Нил (Вулверхэмптон)
  29. Эдин Терзич (Боруссия Дортмунд)
  30. Иван Юрич (Торино)
  31. Эрик Руа (Брест)
  32. Ади Хюттер (Монако)
  33. Рогер Шмидт (Бенфика)
  34. Томас Франк (Брентфорд)
  35. Массимилиано Аллегри (Ювентус)
  36. Эрик тен Хаг (Манчестер Юнайтед)
  37. Марку Силва (Фулхэм)
  38. Дэвид Мойес (Вест Хэм)
  39. Эрнесто Вальверде (Атлетик Бильбао)
  40. Тите (Фламенго)
  41. Лучано Спаллетти (сборная Италии)
  42. Петер Бош (ПСВ)
  43. Гарет Саутгейт (сборная Англии)
  44. Маурисио Почеттино (Челси)
  45. Сержиу Консейсау (Порту)
  46. Франк Шмидт (Хайденхайм)
  47. Киран Маккенна (Ипсвич Таун)
  48. Стефано Пиоли (Милан)
  49. Роберто Мартинес (сборная Португалии)
  50. Кристиан Штрайх (Фрайбург)
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Даниил Агарков Источник: FourFourTwo
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