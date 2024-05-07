Кто лучший коуч? Обнародован рейтинг топ-50 лучших главных тренеров мира

Британский журнал FourFourTwo обнародовал топ-50 лучших главных тренеров мира.

Рейтинг, в который включены только действующие коучи, возглавляет список Жузеп Гвардиола, который руководит «Манчестер Сити».

На 2-м месте – Юрген Клопп («Ливерпуль»), а топ-3 замыкает Хаби Алонсо («Байер»).

Ранее FourFourTwo опубликовал рейтинг топ-10 лучших вратарей мира.

Топ-50 главных тренеров мира по версии FourFourTwo: