Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира

Британский журнал FourFourTwo обнародовал список лучших вратарей мира.

Рейтинг, в который включены только действующие голкиперы, возглавляет голкипер Ливерпуля Алиссон.

В топ-3 также входят вратарь Ман Сити Эдерсон и кипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген.

Топ-10 вратарей мира по версии FourFourTwo: