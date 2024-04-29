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29 апреля 2024, 03:23 | Обновлено 29 апреля 2024, 03:49
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0

Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира

По версии FourFourTwo, лучшим кипером является Алиссон из Ливерпуля

29 апреля 2024, 03:23 | Обновлено 29 апреля 2024, 03:49
65
0
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Британский журнал FourFourTwo обнародовал список лучших вратарей мира.

Рейтинг, в который включены только действующие голкиперы, возглавляет голкипер Ливерпуля Алиссон.

В топ-3 также входят вратарь Ман Сити Эдерсон и кипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген.

Топ-10 вратарей мира по версии FourFourTwo:

  • 1. Алиссон (Ливерпуль)
  • 2. Эдерсон (Манчестер Сити)
  • 3. Марк-Андре тер Штеген (Барселона)
  • 4. Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  • 5. Майк Меньян (Милан)
  • 6. Ян Зоммер (Интер)
  • 7. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
  • 8. Лукаш Градецки (Байер)
  • 9. Диогу Кошта (Порту)
  • 10. Мануэль Нойер (Бавария)
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Алиссон рейтинг вратари FourFourTwo Эдерсон Марк-Андре Тер Штеген Эмилиано Мартинес Майк Меньян Ян Зоммер Джанлуиджи Доннарумма Лукаш Градецки Диогу Кошта Мануэль Нойер лучший вратарь Ливерпуль Манчестер Сити Барселона Астон Вилла Милан Интер Милан ПСЖ Байер Порту Бавария
Николай Степанюк Источник: FourFourTwo
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