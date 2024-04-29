Другие новости29 апреля 2024, 03:23 | Обновлено 29 апреля 2024, 03:49
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Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
По версии FourFourTwo, лучшим кипером является Алиссон из Ливерпуля
29 апреля 2024, 03:23 | Обновлено 29 апреля 2024, 03:49
65
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Британский журнал FourFourTwo обнародовал список лучших вратарей мира.
Рейтинг, в который включены только действующие голкиперы, возглавляет голкипер Ливерпуля Алиссон.
В топ-3 также входят вратарь Ман Сити Эдерсон и кипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген.
Топ-10 вратарей мира по версии FourFourTwo:
- 1. Алиссон (Ливерпуль)
- 2. Эдерсон (Манчестер Сити)
- 3. Марк-Андре тер Штеген (Барселона)
- 4. Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- 5. Майк Меньян (Милан)
- 6. Ян Зоммер (Интер)
- 7. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
- 8. Лукаш Градецки (Байер)
- 9. Диогу Кошта (Порту)
- 10. Мануэль Нойер (Бавария)
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