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Чемпионат Европы
10 мая 2024, 12:40 | Обновлено 10 мая 2024, 12:58
943
3

Ребров рассказал, когда станет известна заявка Украины на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины поддерживает решение расширить заявку

10 мая 2024, 12:40 | Обновлено 10 мая 2024, 12:58
943
3
Ребров рассказал, когда станет известна заявка Украины на Евро-2024
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал, когда станет известна заявка «сине-желтых» для участия на Евро-2024.

– Как у тренера сборной Украины во время весенней части чемпионата у вас прибавилось приятной головной боли в плане выбора исполнителей в заявку национальной команды на Евро-2024?

– Мне интересно смотреть на прогресс игроков «Динамо» и «Шахтера», на прогресс других футболистов. Мы, как всегда, следим за всеми потенциальными кандидатами в национальную команду. Но для всех них самое главное – показывать стабильную игру. Есть много тех футболистов, которые проведут ярко два матча, а потом их вообще сложно найти. Поэтому мы смотрим не на один-два матча, а на то, чтобы игроки демонстрировали уверенность и стабильность.

– Поддерживаете ли Вы решение УЕФА расширить заявку команд-участниц Евро-2024 с 23 до 26 игроков?

– Да. Я знаю, в чем была проблема в этом вопросе у топ-команд. Они не понимали, как использовать этих «лишних» футболистов в тренировочном процессе и каким образом потом «отцеплять» трех исполнителей от заявки на конкретный матч. У таких сборных много звезд, с ними сложно работать. У нас такой проблемы нет. Я благодарен всем ребятам – и тем, кто выходил на поле, и тем, кто не попадал в заявку. Мы всегда оставались единой командой и именно благодаря этому вышли на Евро-2024.

Решение о расширении заявки – плюс для нас. Мы сами подавали такой запрос в УЕФА. Посмотрите, сколько сейчас матчей проводят «Динамо» и «Шахтер». Усталость игроков неизбежна. Плюс травмы. Поэтому важно иметь возможность быстрой замены того или иного исполнителя. А в нашей ситуации очень сложно вот так просто привлечь футболиста из Украины, ведь ему еще надо оформить разрешение на выезд за пределы страны. Поэтому, повторюсь, расширение заявки до 26 игроков – это очень важно для нас.

– А когда можно ожидать объявления заявки сборной Украины на Евро-2024? УЕФА в этом плане установил дедлайн 7 июня.

– Думаю, что именно 7 июня мы нашу заявку и объявим. Посмотрим, кого пригласим на товарищеские матчи, которые мы будем проводить перед Евро-2024. Время до формирования заявки еще есть. И клубный сезон ведь еще продолжается. Надеемся, что наши игроки закончат его без травм. Поэтому я просто не вижу смысла спешить с формированием заявки и объявлять ее раньше 7 июня.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024 заявка
Дмитро Вербинський Источник: Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 3
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onco-clown
Из трех дополнительных мест, стоит хотя бы одно выделить под Коноплянку, может на замену выйдет и сделает разницу.
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Сергей Литвиненко
Думаю чемпионат будет сверхсложный,наша команда молодая но дерзкая.потому много пропускаем,но хватка .которая появилась  в стыках говорит что в группе не застрянем.
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