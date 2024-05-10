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Франция
10 мая 2024, 21:10 | Обновлено 10 мая 2024, 21:17
670
0

ОФИЦИАЛЬНО. Мбаппе объявил, что покинет ПСЖ в конце сезона. Реал ждет

Килиан опубликовал прощальный пост в своих социальных сетях

10 мая 2024, 21:10 | Обновлено 10 мая 2024, 21:17
670
0
ОФИЦИАЛЬНО. Мбаппе объявил, что покинет ПСЖ в конце сезона. Реал ждет
Instagram. Килиан Мбаппе

Звездный 25-летний французский форвард Килиан Мбаппе официально сообщил в своих социальных сетях, что покинет столичный клуб Франции «ПСЖ» в конце сезона 2023/24.

«Привет всем. Это Киллиан. Я хочу поговорить с вами. Я вам обещал, что сделаю это, когда придет время. Что ж, я хочу огласить вам, что это мой последний год в ПСЖ. Я не буду продолжать это приключение, которое закончится в ближайшие недели.

Я сыграю свою последнюю домашнюю игру в воскресенье. На протяжении многих лет для меня было большой честью быть членом этой команды. Лучшей во Франции и в мире. Которая дала мне возможность ощутить себя в большом коллективе, вырасти как футболист», – заявил Килиан.

После перехода из «Монако» в 2018 году Мбаппе провел за «ПСЖ» 306 матчей, в которых забил 255 голов и отдал 108 ассистов. Его контракт с парижанами заканчивается в конце июня 2024 года. Стороны не будут продлевать соглашение.

Килиан не рассказал, куда именно он уйдет, но все указывает на то, что лидер сборной Франции подпишет соглашение с мадридским «Реалом».

12 мая «ПСЖ» сыграет с «Тулузой» в 33-м туре Лиги 1 на стадионе «Парк-де-Пренс». Ранее парижане представили игровую форму на следующую кампанию, Килиан участие в фотосессии не брал.

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Даниил Агарков Источник: Instagram
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