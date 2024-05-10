Франция10 мая 2024, 14:24 |
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ФОТО. ПСЖ презентовал форму на следующий сезон, Мбаппе отсутствовал
Парижане презентовали домашнюю форму сезона 2024/2025
10 мая 2024, 14:24 |
331
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«ПСЖ» вместе со своим техническим спонсором, американской компанией Nike, презентовал домашний комплект формы на сезон 2024/2025. Она выполнена в традиционных для клуба цветах – синем, красном и белом.
Отметим, что на презентации отсутствовал звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Это можно рассматривать как очередное косвенное подтверждение того, что летом он перейдет в «Реал» на правах свободного агента.
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