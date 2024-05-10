ФОТО. ПСЖ презентовал форму на следующий сезон, Мбаппе отсутствовал

«ПСЖ» вместе со своим техническим спонсором, американской компанией Nike, презентовал домашний комплект формы на сезон 2024/2025. Она выполнена в традиционных для клуба цветах – синем, красном и белом.

Отметим, что на презентации отсутствовал звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Это можно рассматривать как очередное косвенное подтверждение того, что летом он перейдет в «Реал» на правах свободного агента.