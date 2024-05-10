Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. ПСЖ презентовал форму на следующий сезон, Мбаппе отсутствовал
Франция
10 мая 2024, 14:24 |
331
0

ФОТО. ПСЖ презентовал форму на следующий сезон, Мбаппе отсутствовал

Парижане презентовали домашнюю форму сезона 2024/2025

10 мая 2024, 14:24 |
331
0
ФОТО. ПСЖ презентовал форму на следующий сезон, Мбаппе отсутствовал
ФК ПСЖ

«ПСЖ» вместе со своим техническим спонсором, американской компанией Nike, презентовал домашний комплект формы на сезон 2024/2025. Она выполнена в традиционных для клуба цветах – синем, красном и белом.

Отметим, что на презентации отсутствовал звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Это можно рассматривать как очередное косвенное подтверждение того, что летом он перейдет в «Реал» на правах свободного агента.

По теме:
Милан сыграет против Кальяри в специальных футболках ко Дню матери
ФОТО. Мы уже близко! Усик с командой отправился на бой с Фьюри
Globe Soccer Awards названы претенденты на звание лучшего игрока 2024 года
ПСЖ игровая форма фото Килиан Мбаппе
Олег Дидух Источник: ФК ПСЖ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Футбол | 09 мая 2024, 18:45 24
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии

Украинец хочет сыграть в финале Лиги чемпионов

Известно, кто бесплатно в Украине покажет бой Ломаченко – Камбосос
Бокс | 09 мая 2024, 19:51 11
Известно, кто бесплатно в Украине покажет бой Ломаченко – Камбосос
Известно, кто бесплатно в Украине покажет бой Ломаченко – Камбосос

Мегафайт состоится 12 мая

Шатерникова объяснила, почему Ломаченко молчит о войне в Украине
Бокс | 10.05.2024, 13:10
Шатерникова объяснила, почему Ломаченко молчит о войне в Украине
Шатерникова объяснила, почему Ломаченко молчит о войне в Украине
Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 1:2. Репетиция классического. Видео голов
Футбол | 10.05.2024, 14:14
Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 1:2. Репетиция классического. Видео голов
Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 1:2. Репетиция классического. Видео голов
Лунин подписал контракт со всемирно известным спортивным брендом
Футбол | 09.05.2024, 20:01
Лунин подписал контракт со всемирно известным спортивным брендом
Лунин подписал контракт со всемирно известным спортивным брендом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна награда игрокам Реала от Анчелотти за выход в финал ЛЧ
Известна награда игрокам Реала от Анчелотти за выход в финал ЛЧ
09.05.2024, 11:03
Футбол
Одна из самых сексуальных теннисисток мира внезапно завершила карьеру
Одна из самых сексуальных теннисисток мира внезапно завершила карьеру
08.05.2024, 14:39 8
Теннис
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
09.05.2024, 07:18 7
Футбол
Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК
Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК
08.05.2024, 11:58 84
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
09.05.2024, 00:10 3
Футбол
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
09.05.2024, 00:50 2
Футбол
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
09.05.2024, 14:22 3
Бокс
Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ
Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ
08.05.2024, 19:25 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем