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  4. Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
Англия
10 мая 2024, 02:51 |
457
0

Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру

У Гарри 249 голов в топ-5 чемпионатах Европы, но ни одного командного трофея...

10 мая 2024, 02:51 |
457
0
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский форвард «Баварии» Гарри Кейн потерял шансы выиграть командный титул в сезоне 2023/24 после того, как мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв в полуфинальном противостоянии мадридскому «Реалу» (2:2, 1:2).

У звездного нападающего 0 трофеев за карьеру. В 2023 году он перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию» ради побед, но проклятие, как оказалось, лежит не только на «шпорах»...

Портал Transfermarkt составил рейтинг лучших бомбардиров мира в топ-5 лигах Европы, которые ни разу в карьеру не выигрывали титулы.

Лидером является Кейн (249 голов), на второй позиции идет Антонио ди Натале (209), а топ-3 замыкает Виссам Бен Йеддер (198).

Интересно, что на 4-й строчке располагается экс-партнер Кейна в «Тоттенхэме» Сон Хын Мин (161).

Топ-10 бомбардиров в истории, которые ни разу не выигрывали титулы:

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Антонио Ди Натале Виссам Бен Йеддер Сон Хын Мин Гарри Кейн рейтинг бомбардиры Transfermarkt
Даниил Агарков Источник: Transfermarkt
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