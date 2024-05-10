Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру

Английский форвард «Баварии» Гарри Кейн потерял шансы выиграть командный титул в сезоне 2023/24 после того, как мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв в полуфинальном противостоянии мадридскому «Реалу» (2:2, 1:2).

У звездного нападающего 0 трофеев за карьеру. В 2023 году он перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию» ради побед, но проклятие, как оказалось, лежит не только на «шпорах»...

Портал Transfermarkt составил рейтинг лучших бомбардиров мира в топ-5 лигах Европы, которые ни разу в карьеру не выигрывали титулы.

Лидером является Кейн (249 голов), на второй позиции идет Антонио ди Натале (209), а топ-3 замыкает Виссам Бен Йеддер (198).

Интересно, что на 4-й строчке располагается экс-партнер Кейна в «Тоттенхэме» Сон Хын Мин (161).

Топ-10 бомбардиров в истории, которые ни разу не выигрывали титулы: