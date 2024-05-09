Проклятие Кейна. Один из лучших игроков снова без титула. У Гарри 0 трофеев
Английский форвард пришел в «Баварию» из «Тоттенхэма» за победами...
8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.
Звездный английский форвард и один из лучших игроков мира Гарри Кейн вышел на поле с первых минут и был заменен на 84-й.
«Бавария» потеряла шансы выиграть хотя бы один титул в сезоне 2023/24. В Бундеслиге чемпионом стал «Байер», в Кубке команда вылетела еще в ноябре 2023 года, а в Суперкубке Германии, в котором, к слову, Кейн и дебютировал за мюнхенцев, коллектив проиграл «РБ Лейпциг».
Кейн не выигрывал трофеи ни разу в карьере и в этом сезоне снова останется без какого-либо командного кубка. Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в августе прошлого года.
«Бавария» завершит сезон без трофеев впервые с кампании 2011/12.
Видеообзор матча:
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