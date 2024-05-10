В субботу, 11 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Минай».

Игра пройдет на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве. Начало матча запланировано в 13:00.

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К началу 28-го тура «Ворскла» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 30 очков.

«Минай» занимает 16 строчку, сыграв 27 матчей и набрав 19 очков.

Ворскла – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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