Ворскла – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 мая в 13:00 матч 28-го тура УПЛ
В субботу, 11 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Минай».
Игра пройдет на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве. Начало матча запланировано в 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 28-го тура «Ворскла» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 30 очков.
«Минай» занимает 16 строчку, сыграв 27 матчей и набрав 19 очков.
Ворскла – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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