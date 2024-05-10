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Чемпионат Украины
Оболонь
11.05.2024 15:30 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 12:18 |
84
0

Оболонь – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 мая в 15:30 матч 28-го тура УПЛ

10 мая 2024, 12:18 |
84
0
Оболонь – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 11 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «Рух».

Игра пройдет на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Начало матча запланировано в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 28-го тура «Оболонь» занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 25 очков.

«Рух» занимает 5 строчку, сыграв 27 матчей и набрав 45 очков.

Оболонь – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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