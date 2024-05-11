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Оболонь
11.05.2024 15:30 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 00:27 | Обновлено 11 мая 2024, 01:36
15
0

Оболонь – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги

11 мая 2024, 00:27 | Обновлено 11 мая 2024, 01:36
15
0
Оболонь – Рух. Текстовая трансляция матча
ФК Рух Львов

В субботу, 11-го мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и львовский «Рух». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 15:30.

Аутсайдеры активизировались и очень не хотят оказаться даже в числе участников плей-офф за выживание. Но продолжит ли свою серию без поражений команда Валерия Иващенко в матче против соперников, которые все еще могут побороться за место в еврокубках. «Рух» слишком много возможностей упустил уже в погоне за «Днепром-1» и в итоге команда Максимова вновь оторвалась на три очка. Еще одна осечка «желто-черных», и СК уже не догнать.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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