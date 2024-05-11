В субботу, 11-го мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и львовский «Рух». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 15:30.

Аутсайдеры активизировались и очень не хотят оказаться даже в числе участников плей-офф за выживание. Но продолжит ли свою серию без поражений команда Валерия Иващенко в матче против соперников, которые все еще могут побороться за место в еврокубках. «Рух» слишком много возможностей упустил уже в погоне за «Днепром-1» и в итоге команда Максимова вновь оторвалась на три очка. Еще одна осечка «желто-черных», и СК уже не догнать.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.