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Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 14:20 |
116
0

Оболонь – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок соперников с полярными задачами

10 мая 2024, 14:20 |
116
0
Оболонь – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 11 мая, «Оболонь» в матче 28-го тура чемпионата будет принимать «Рух». Руховцы на поле «пивоваров» проведут первый матч в УПЛ, а в Первой лиге в гостях еще не терпели поражений от столичного клуба.

Оболонь

«Оболонь» в отличие от «Руха», борющегося за место в еврокубках, пытается сохранить прописку в УПЛ, где проводит первый сезон. В предыдущем туре подопечные Валерия Иващенко дома одержали победу над ЛНЗ. После этой игры главный тренер «Оболони» отметил: «Конечно, очень довольны, что прервали ничейную серию, но до зоны комфортности еще далеко. Потому и дальше – полная концентрация и максимальный настрой».

«Пивовары» не проигрывают в чемпионате на протяжении пяти игр: победа и четыре ничьи. «Оболонь» не пропускает голов в УПЛ в течение 205 минут и может при Валерии Иващенко одержать 10-ю победу во всех турнирах. У «пивоваров» есть существенная кадровая потеря перед субботним матчем: из-за перебора желтых карточек пропустит игру полузащитник Тарас Мороз.

Рух

В предыдущем туре «Рух» в гостях поровну разделил очки с «Александрией» и продолжает находиться на пятом месте. К субботнему противостоянию соперников в Киеве «Рух» подошел с голевой клубной рекордной серией, которая длится в УПЛ одиннадцать игр – 17 голов. Голевая же выездная серия руховцев продолжается в чемпионате на протяжении рекордных для клуба семи игр – 11 голов. В общем же «желто-черные» могут в 40-й раз сыграть вничью в элитном дивизионе. Из-за дисквалификаций не смогут выйти на поле «Оболонь Арены» основные защитники руховцев Богдан Слюбик и Роман Дидык.

«Рух» при Виталии Пономареве может одержать 10-ю гостевую победу в УПЛ. Вот его предматчевое мнение: «Оболонь» – боевая команда, которая сейчас борется за выживание. У «Руха» впереди тяжелый поединок. Некоторые моменты матча, который был в первом круге, команда проанализировала, впрочем, прошло много времени и сейчас будут противостоять друг другу фактически разные команды с разными задачами. В субботней игре большую роль будет играть психология и настроение футболистов».

Статистика встреч

Предыдущие встречи «Руха» и «Оболони» проходили в рамках Первой лиги, где было сыграно 6 игр, и один матч состоялся в УПЛ. Баланс всех поединков: по две победы каждого из соперников и три ничьи. В субботу будет первый матч руховцев и «пивоваров» в УПЛ на поле «Оболони». В Первой же лиге в трех предыдущих домашних матчах «Оболони» с «Рухом» дважды фиксировались ничьи и одна победа была на стороне руховцев. При этом столичный клуб домашних голов в ворота «желто-черных» еще не забивал. Первый матч соперников в УПЛ завершился боевой ничьей на «Арене Львов» – 2:2. В составе руховцев голы забивали Илья Квасница и Ярослав Карабин, у гостей – Сергей Суханов и Игорь Краснопир.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Шандор (Львов), который в УПЛ провел 37 матчей. Ранее «Оболонь» при Шандоре провела один матч в чемпионате, потерпев гостевое поражение от «Вереса». «Рух» при львовском арбитре сыграет первую игру в УПЛ.

Прогноз на противостояние

«Рух» настроен сохранить место в первой пятерке команд чемпионата, продолжив свой голевой рекордный сериал. С другой стороны, «Оболонь» в предыдущих пяти матчах не проигрывала и настроена сохранить прописку в УПЛ. Прогнозируем боевую ничью на «Оболонь Арене».

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Мединский, Косовский, Черненко, Чернов, Краснопир, Тарануха.

«Рух»: Ледвий, Сыч, Холод, Лях, Роман, Пидгурский, Таллес, Пастух, Квасница, Федор, Карабин.

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11 мая, суббота

«Оболонь» – «Рух»
Киев. Стадион «Оболонь Арена». 15:30
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
ОБОЛОНЬ – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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