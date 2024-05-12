Виталий ПОНОМАРЕВ: «Хочу пожелать Оболони остаться в УПЛ»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал ничью своих подопечных в матче 29 тура УПЛ против киевской «Оболони» (0:0).

«Обеим командам сегодня нужна была победа, несмотря на то, что «Рух» и «Оболонь» решают разные задачи. Нам не все сегодня удалось для этого сделать. Надо понимать, что в настоящее время «Рух» еще на стадии становления, и мы говорим об этом в течение всего сезона. Наша цель остается такой же, как была – создание конкурентоспособной команды.

Мы видим, что сейчас последние туры и в «Руха» есть шанс побороться за еврокубки, но команда не всегда демонстрирует психологическую готовность к этому. Эти ребята должны получить опыт, поэтому я не хочу, чтобы создавалось давление на нашу молодежь, ведь у нас была задача с начала чемпионата – создать боеспособный коллектив и чтобы команда играла в качественный футбол.

«Оболонь» играет в силовой футбол и к этому были готовы не все наши игроки. Это молодые ребята, и им нужно мужать и уметь играть в единоборствах и выигрывать их. На уровне УПЛ есть разные матчи, в том числе и с большим количеством борьбы, поэтому нужно уметь адаптироваться и к таким условиям. Мне понравилась игра нашего соперника и хочу пожелать «Оболони», чтобы они остались в Премьер-лиге, ведь эта команда бьется и отдает все силы в каждом поединке.

Что касается Карабина, он сам попросил замену. Ярослав получил удар по голове во время матча, и сейчас его будут обследовать врачи. Также сегодня отсутствовали Слюбик и Дидык, весь чемпионат были основными центральными защитниками. Когда один центральный защитник выпадает, то это проблема, а когда двое – конечно, это чувствовалось. Но я доволен тем, как сегодня отыграли Холод и Слюсар. Денис не играл год и сегодня провел качественный матч.

В перерыве я сказал ребятам, что нужно успокоиться и они должны с первой и до последней минуты выкладываться на полную, несмотря на то, как складывается игра. Не всегда удается диктовать свои условия на поле, но нужно носить характер, чтобы переломить ход игры. Это касается как команды в целом, так и каждого футболиста в отдельности. Также были некоторые коррективы в нашей тактике.

У нас было мало остроты в атаке, так что во втором тайме мы несколько улучшили свою игру. В «Руха» было несколько моментов и мы начали действовать острее, но это был не лучший наш матч», – сказал Пономарев.