Борьба без огня. Оболонь и Рух голов в Киеве не забивали

После победы над ЛНЗ главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко в стартовом составе своих подопечных сделал две перестановки: вместо дисквалифицированного Мороза и Лукьянчука на поле вышли Косовский и Грисьо. В составе «Руха» Виталий Пономарев после ничьи с «Александрией» сделал три ротации: вместо Федора, дисквалифицированных Слюбика и Дидыка задействовал Плюмана, Холода и Слюсара.

Именно Слюсар, который впервые с начала чемпионата появился в стартовом стекле, мог открыть счет. После вброса аута мяч попал к защитнику гостей, но Слюсар пробил мимо ворот. Хозяева тоже ответили опасным моментом, когда Грисьо пробивал низом в дальний угол и тоже мяч пролетел мимо штанги ворот.

Игра и дальше проходила во взаимных атаках, но завершающих ударов в рамку ворот не было. В частности, не хватило точности и дальнему удару Таллеса. В свою очередь, после штрафного удара Черненко мяч летел под перекладину, но Ледвий ликвидировал угрозу. Очередную атаку «пивоваров» пытался завершить дальним ударом капитан «Оболони» Мединский, пробивший выше ворот. Руховцы ответили двумя подряд угловыми в исполнении Плюмана, но защитники и вратарь хозяев сыграли надежно.

Под конец тайма соперники создали по голевому моменту. Краснопир, воспользовавшись ошибкой Таллеса, пытался издали перебросить мяч через вратаря, но пробил мимо штанги. Атака же руховцев с участием Квасницы завершилась тем, что Осман пробил под перекладину собственных ворот и только мастерство Кичака спасло «Оболонь» от гола.

Соперники активно начали второй тайм и у игроков «Руха» был шанс открыть счет. Квасница сделал передачу Таллесу, который навесил в штрафную и после удара головой капитана гостей Пидгурского мяч попал в штангу ворот. Игра некоторое время проходила на подступах к обоим воротам и опасных моментов не возникало.

Чем меньше оставалось игрового времени, тем обе команды больше прилагали усилия, чтобы вырвать победу. Однако из-за неточности завершающих передач голевых моментов не было. В итоге вторая игра соперников в текущем чемпионате также завершилась вничью, но без голов.

«Оболонь» не пропускает голов в УПЛ в течение 295 минут. «Рух» же прервал голевые клубные рекордные серии в чемпионате: общую, которая длилась 11 матчей (17 голов) и гостевую – 7 игр (11 голов). «Оболонь» не проигрывает в чемпионате уже 6 игр: победа и 5 ничьих и осталась в зоне переходных игр с командой Первой лиги. «Рух», который борется за место в еврокубках, оторвался от своих преследователей на три очка, но у «Полесья» еще игра в запасе.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Наши оценки:

«Оболонь» (замены): Суханов – 6,0, Вишневский – б/о, Нагиев – б/о.

«Рух» (замены): Теслюк – 6,0, Рунич – 6,0, Федор – 6,0, Непейпиев – 6,0, Притула – б/о.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Оболонь» – «Рух» - 0:0

Предупреждения: Косовский, 54 – Холод, 27, Теслюк, 73, Слюсар, 90+1, Роман, 90+2

«Оболонь»: Кичак – Осман, Дубко, Карась, Косовский – Грисьо (Нагиев, 84), Мединский, Черненко, Чернов (Суханов, 65) – Тарануха (Вишневский, 71), Краснопир.

«Рух»: Ледвий – Роман, Слюсар, Холод, Сыч – Пастух, Пидгурский, Таллес (Федор, 70) – Плюман (Рунич, 46), Карабин (Теслюк, 34, Притула, 76), Квасница (Непейпиев, 70).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 8 (1) – 6 (2)

Угловые: 6 – 4

Оффсайды: 1 – 1.

ОБОЛОНЬ - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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