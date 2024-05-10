Звездный экс-форвард Шахтера вошел в тренерский штаб клуба Н'Голо Канте
Брандао будет работать в бельгийском «Виртоне»
Бельгийский клуб «Виртон», играющий в третьем по силе дивизионе тамошнего футбола, объявил об усилении тренерского штаба первой команды бразильцем Брандао, который известен в Украине по многолетним выступлениям за «Шахтер».
Подробности соглашения, подписанного между «Виртоном» и Брандао, не афишируются. Известно только, что бразилец будет одним из ассистентов главного тренера «Виртона» 46-летнего француза Жерома Арпинона.
«Виртон» в настоящий момент занимает 11-е место в турнирной таблице третьего дивизиона чемпионата Бельгии.
С лета минувшего года собственником «Виртона» является 33-летний француз Н'Голо Канте, ранее поигравший в АПЛ за «Лестер» и «Челси», а ныне имеющий контракт с саудовским «Аль-Иттихадом».
43-летний Брандао завершил карьеру игрока в конце 2017 года. В 2022-2023 годах работал на родине ассистентом главного тренера «Лондрины», однако недавно давал понять, что хотел бы вернуться поработать в Европу.
Evaeverson Lemos da Silva dit Brandão rejoint le staff d'Arpinon— Royal Excelsior Virton (@excelsiorvirton) May 10, 2024
Avec plus de 170 buts en professionnel, l’ancien joueur de l’OM, Saint-Etienne ou encore du Shakhtar Donetsk va apporter toute son expérience au groupe en tant qu’entraineur adjoint
Bienvenue en Gaume 🟢⚪️🟢 pic.twitter.com/4zFvqlTdIq
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