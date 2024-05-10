Звездный экс-форвард Шахтера вошел в тренерский штаб клуба Н'Голо Канте

Бельгийский клуб «Виртон», играющий в третьем по силе дивизионе тамошнего футбола, объявил об усилении тренерского штаба первой команды бразильцем Брандао, который известен в Украине по многолетним выступлениям за «Шахтер».

Подробности соглашения, подписанного между «Виртоном» и Брандао, не афишируются. Известно только, что бразилец будет одним из ассистентов главного тренера «Виртона» 46-летнего француза Жерома Арпинона.

«Виртон» в настоящий момент занимает 11-е место в турнирной таблице третьего дивизиона чемпионата Бельгии.

С лета минувшего года собственником «Виртона» является 33-летний француз Н'Голо Канте, ранее поигравший в АПЛ за «Лестер» и «Челси», а ныне имеющий контракт с саудовским «Аль-Иттихадом».

43-летний Брандао завершил карьеру игрока в конце 2017 года. В 2022-2023 годах работал на родине ассистентом главного тренера «Лондрины», однако недавно давал понять, что хотел бы вернуться поработать в Европу.