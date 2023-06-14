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  4. Канте станет владельцем бельгийского футбольного клуба
Бельгия
14 июня 2023, 20:07 |
452
0

Канте станет владельцем бельгийского футбольного клуба

«Виртон» выступает в третьем дивизионе

14 июня 2023, 20:07 |
452
0
Канте станет владельцем бельгийского футбольного клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Нголо Канте

Полузащитник «Челси» Нголо Канте в ближайшее время станет владельцем бельгийского клуба «Виртон», который выступает в третьем дивизионе чемпионата Бельгии. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

По его информации, Канте лично посетил базу команды и оценил клубную инфраструктуру. После этого Канте сделал официальное предложение о покупке, которое удовлетворило нынешнего владельца «Виртона» Флавио Бекку.

Бельгийская федерация футбола уже проинформирована о процессе смены владельца «Виртона». Сейчас стороны занимаются оформлением документов.

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Н'Голо Канте Виртон
Источник Twitter
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