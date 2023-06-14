Канте станет владельцем бельгийского футбольного клуба

Полузащитник «Челси» Нголо Канте в ближайшее время станет владельцем бельгийского клуба «Виртон», который выступает в третьем дивизионе чемпионата Бельгии. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

По его информации, Канте лично посетил базу команды и оценил клубную инфраструктуру. После этого Канте сделал официальное предложение о покупке, которое удовлетворило нынешнего владельца «Виртона» Флавио Бекку.

Бельгийская федерация футбола уже проинформирована о процессе смены владельца «Виртона». Сейчас стороны занимаются оформлением документов.