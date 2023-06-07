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  4. Прямиком к Бензема. Хавбек Челси близок к переходу в Аль-Иттихад
Англия
07 июня 2023, 02:23 | Обновлено 07 июня 2023, 02:54
262
0

Прямиком к Бензема. Хавбек Челси близок к переходу в Аль-Иттихад

Н'Голо Канте может тоже продолжить карьеру в Саудовской Аравии

07 июня 2023, 02:23 | Обновлено 07 июня 2023, 02:54
262
0
Прямиком к Бензема. Хавбек Челси близок к переходу в Аль-Иттихад
Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте

Хавбек «Челси» Н'Голо Канте близок к переходу в саудовский клуб «Аль-Иттихад», информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Обсуждаются окончательные детали, после чего будет заключена сделка с игроком, причем Канте покинет «Челси» в качестве свободного агента.

Руководители клуба «Аль-Иттихад» уже прибыли в Лондон, чтобы связаться с инвесторами для подготовки документов.

Французский футболист подпишет контракт до 2025 года и будет получать зарплату в размере 100 млн евро за сезон, включая коммерческие сделки, права на имидж и творческое портфолио.

Канте может оказаться в одном клубе с Каримом Бензема, который подписал контракт с «Аль-Иттихадом» несколькими часами ранее.

«Аль-Иттихад» выиграл чемпионат Саудовской Аравии 2022/23, опередив «Аль-Наср» с португальским форвардом Криштиану Роналду.

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Источник Фабрицио Романо
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