Прямиком к Бензема. Хавбек Челси близок к переходу в Аль-Иттихад
Н'Голо Канте может тоже продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Хавбек «Челси» Н'Голо Канте близок к переходу в саудовский клуб «Аль-Иттихад», информирует инсайдер Фабрицио Романо.
Обсуждаются окончательные детали, после чего будет заключена сделка с игроком, причем Канте покинет «Челси» в качестве свободного агента.
Руководители клуба «Аль-Иттихад» уже прибыли в Лондон, чтобы связаться с инвесторами для подготовки документов.
Французский футболист подпишет контракт до 2025 года и будет получать зарплату в размере 100 млн евро за сезон, включая коммерческие сделки, права на имидж и творческое портфолио.
Канте может оказаться в одном клубе с Каримом Бензема, который подписал контракт с «Аль-Иттихадом» несколькими часами ранее.
«Аль-Иттихад» выиграл чемпионат Саудовской Аравии 2022/23, опередив «Аль-Наср» с португальским форвардом Криштиану Роналду.
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