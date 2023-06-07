Прямиком к Бензема. Хавбек Челси близок к переходу в Аль-Иттихад

Хавбек «Челси» Н'Голо Канте близок к переходу в саудовский клуб «Аль-Иттихад», информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Обсуждаются окончательные детали, после чего будет заключена сделка с игроком, причем Канте покинет «Челси» в качестве свободного агента.

Руководители клуба «Аль-Иттихад» уже прибыли в Лондон, чтобы связаться с инвесторами для подготовки документов.

Французский футболист подпишет контракт до 2025 года и будет получать зарплату в размере 100 млн евро за сезон, включая коммерческие сделки, права на имидж и творческое портфолио.

Канте может оказаться в одном клубе с Каримом Бензема, который подписал контракт с «Аль-Иттихадом» несколькими часами ранее.

«Аль-Иттихад» выиграл чемпионат Саудовской Аравии 2022/23, опередив «Аль-Наср» с португальским форвардом Криштиану Роналду.