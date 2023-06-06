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06 июня 2023, 21:46 | Обновлено 06 июня 2023, 21:55
4099
6

ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад

Карим продолжит карьеру в саудовском клубе

06 июня 2023, 21:46 | Обновлено 06 июня 2023, 21:55
4099
6
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

35-летний французский форвард Карим Бензема официально подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Иттихад».

Контракт с нападающим рассчитан до 2026 года.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, Бензема будет зарабатывать в «Аль-Иттихаде» почти 200 миллионов евро чистыми за сезон, включая коммерческие соглашения.

«Аль-Иттихад» выиграл чемпионат Саудовской Аравии в сезоне 2022/23 и квалифицировался в групповой этап Азиатской Лиги чемпионов.

Ранее мадридский «Реал» сообщил о том, что Бензема уходит из клуба, а во вторник состоялась прощальная пресс-конференция французского нападающего, который провел в «Реале» 14 сезонов.

За четырнадцать сезонов, в течение которых француз защищал цвета испанского клуба, он выиграл 25 титулов. В футболке мадридской команды Бензема провел 647 матчей (пятый показатель в истории клуба), в которых забил 353 гола. Карим является вторым в истории лучшим бомбардиром «Реала» в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

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Карим Бензема Аль-Иттихад трансферы Фабрицио Романо Реал Мадрид трансферы Ла Лиги
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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GloryUkraine
 Саме цікаве, що фіфа та уєфа штрафують клуби за порушення фінансового фейр-плей, але на щось на арабські ліги це не поширюється. 
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+3
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Gargantua
он наверное за всю карьеру и сотку не заработал
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0
RoadToParis
выбрал деньги вместо того чтобы завершить карьеру в Реале
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-1
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