ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад

35-летний французский форвард Карим Бензема официально подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Иттихад».

Контракт с нападающим рассчитан до 2026 года.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, Бензема будет зарабатывать в «Аль-Иттихаде» почти 200 миллионов евро чистыми за сезон, включая коммерческие соглашения.

«Аль-Иттихад» выиграл чемпионат Саудовской Аравии в сезоне 2022/23 и квалифицировался в групповой этап Азиатской Лиги чемпионов.

Ранее мадридский «Реал» сообщил о том, что Бензема уходит из клуба, а во вторник состоялась прощальная пресс-конференция французского нападающего, который провел в «Реале» 14 сезонов.

За четырнадцать сезонов, в течение которых француз защищал цвета испанского клуба, он выиграл 25 титулов. В футболке мадридской команды Бензема провел 647 матчей (пятый показатель в истории клуба), в которых забил 353 гола. Карим является вторым в истории лучшим бомбардиром «Реала» в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Benzema is here 🤩✍️ A new tiger will roar 🐅 Welcome to Ittihad! #Benzema2Ittihad #here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB

Official, confirmed. Karim Benzema joins Al Ittihad on two year deal with option for further season. 🟡⚫️🇸🇦 #AlIttihad



Benzema will earn almost €200m per season net salary, commercial deals included. pic.twitter.com/vSrkL4zjJI