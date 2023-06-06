ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад
Карим продолжит карьеру в саудовском клубе
35-летний французский форвард Карим Бензема официально подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Иттихад».
Контракт с нападающим рассчитан до 2026 года.
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, Бензема будет зарабатывать в «Аль-Иттихаде» почти 200 миллионов евро чистыми за сезон, включая коммерческие соглашения.
«Аль-Иттихад» выиграл чемпионат Саудовской Аравии в сезоне 2022/23 и квалифицировался в групповой этап Азиатской Лиги чемпионов.
Ранее мадридский «Реал» сообщил о том, что Бензема уходит из клуба, а во вторник состоялась прощальная пресс-конференция французского нападающего, который провел в «Реале» 14 сезонов.
За четырнадцать сезонов, в течение которых француз защищал цвета испанского клуба, он выиграл 25 титулов. В футболке мадридской команды Бензема провел 647 матчей (пятый показатель в истории клуба), в которых забил 353 гола. Карим является вторым в истории лучшим бомбардиром «Реала» в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
Benzema is here 🤩✍️— Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023
A new tiger will roar 🐅
Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB
𝑲𝑨𝑹𝑰𝑴 𝑻𝑯𝑬 𝑫𝑹𝑬𝑨𝑴 𝑰𝑺 𝑨 𝑹𝑬𝑨𝑳𝑰𝑻𝒀! 🤩— Roshn Saudi League (@SPL_EN) June 6, 2023
Reigning Ballon d'Or winner @Benzema joins #RoshnSaudiLeague champions @ittihad_en 💛
Welcome to Saudi Arabia, Karim 🇸🇦🤝 pic.twitter.com/20fD6JNVig
Official, confirmed. Karim Benzema joins Al Ittihad on two year deal with option for further season. 🟡⚫️🇸🇦 #AlIttihad— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023
Benzema will earn almost €200m per season net salary, commercial deals included. pic.twitter.com/vSrkL4zjJI
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