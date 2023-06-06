ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад

35-летний французский форвард Карим Бензема официально подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Иттихад».

Контракт с нападающим рассчитан до 2026 года.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, Бензема будет зарабатывать в «Аль-Иттихаде» почти 200 миллионов евро чистыми за сезон, включая коммерческие соглашения.

«Аль-Иттихад» выиграл чемпионат Саудовской Аравии в сезоне 2022/23 и квалифицировался в групповой этап Азиатской Лиги чемпионов.

Ранее мадридский «Реал» сообщил о том, что Бензема уходит из клуба, а во вторник состоялась прощальная пресс-конференция французского нападающего, который провел в «Реале» 14 сезонов.

За четырнадцать сезонов, в течение которых француз защищал цвета испанского клуба, он выиграл 25 титулов. В футболке мадридской команды Бензема провел 647 матчей (пятый показатель в истории клуба), в которых забил 353 гола. Карим является вторым в истории лучшим бомбардиром «Реала» в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB — Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023

𝑲𝑨𝑹𝑰𝑴 𝑻𝑯𝑬 𝑫𝑹𝑬𝑨𝑴 𝑰𝑺 𝑨 𝑹𝑬𝑨𝑳𝑰𝑻𝒀! 🤩



Reigning Ballon d'Or winner @Benzema joins #RoshnSaudiLeague champions @ittihad_en 💛



Welcome to Saudi Arabia, Karim 🇸🇦🤝 pic.twitter.com/20fD6JNVig — Roshn Saudi League (@SPL_EN) June 6, 2023