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Испания
04 июня 2023, 13:05 | Обновлено 04 июня 2023, 13:38
4854
3

ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал

Обладатель «Золотого мяча» уходит из клуба, в котором провел 14 сезонов

04 июня 2023, 13:05 | Обновлено 04 июня 2023, 13:38
4854
3
ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Мадридский «Реал» сообщил об уходе звездного нападающего и капитана команды Карима Бензема.

За четырнадцать сезонов, в течение которых француз защищал цвета испанского клуба, он выиграл 25 титулов, рекордное количество для «Реала».

В футболке мадридской команды Бензема провел 647 матчей (пятый показатель в истории клуба), в которых забил 353 гола. Карим является вторым в истории лучшим бомбардиром «Реала» в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Отметим, что Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча». Официальная церемония прощания с Каримом Бензема состоится 6 июня в присутствии президента «сливочных» Флорентино Переса.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду зовет Лионеля Месси и Карима Бензема в Саудовскую Аравию.

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Источник: Бензема станет игроком Аль-Иттихада на следующей неделе
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трансферы Карим Бензема чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига трансферы Ла Лиги
Источник ФК Реал Мадрид
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Sergey Romanchik
Карим Крутой футболист..Тяжело Реал без него уже представить 
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+5
Serhii P.
Саудівська Аравія чекає на нього.
Ответить
+3
Antonio Mozarella
ПСЖ ждёт 
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-5
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