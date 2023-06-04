ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал
Обладатель «Золотого мяча» уходит из клуба, в котором провел 14 сезонов
Мадридский «Реал» сообщил об уходе звездного нападающего и капитана команды Карима Бензема.
За четырнадцать сезонов, в течение которых француз защищал цвета испанского клуба, он выиграл 25 титулов, рекордное количество для «Реала».
В футболке мадридской команды Бензема провел 647 матчей (пятый показатель в истории клуба), в которых забил 353 гола. Карим является вторым в истории лучшим бомбардиром «Реала» в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
Отметим, что Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча». Официальная церемония прощания с Каримом Бензема состоится 6 июня в присутствии президента «сливочных» Флорентино Переса.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду зовет Лионеля Месси и Карима Бензема в Саудовскую Аравию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Видимо, WTA уж очень сильно беспокоится о здоровье Арины...
Стороны объявили о контракте