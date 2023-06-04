ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал

Мадридский «Реал» сообщил об уходе звездного нападающего и капитана команды Карима Бензема.

За четырнадцать сезонов, в течение которых француз защищал цвета испанского клуба, он выиграл 25 титулов, рекордное количество для «Реала».

В футболке мадридской команды Бензема провел 647 матчей (пятый показатель в истории клуба), в которых забил 353 гола. Карим является вторым в истории лучшим бомбардиром «Реала» в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Отметим, что Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча». Официальная церемония прощания с Каримом Бензема состоится 6 июня в присутствии президента «сливочных» Флорентино Переса.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду зовет Лионеля Месси и Карима Бензема в Саудовскую Аравию.