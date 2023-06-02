Роналду зовет Месси и Бензема в Саудовскую Аравию: «Здесь хорошая лига»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду на вопрос о том, стоит ли Лионелю Месси, Кариму Бензема и Луке Модричу покидать Европу ради чемпионата Саудовской Аравии, сказал, что звездных игроков ждут в этой лиге.

«Месси, Бензема и Модрич? Я уверен, что в Саудовской Аравии приветствуют переход больших игроков, больших имен. Если это случится, то чемпионат станет только сильнее. Здесь хороший чемпионат, хотя есть вещи, которые нужно улучшить».

«Например, вопросы инфраструктуры или арбитров. Система VAR должна работать побыстрее, еще какие-то небольшие детали».

«Но чемпионат тут хороший, конкурентный, так что я счастлив и намерен продолжать. Если руководство лиги продолжит так работать в течение ближайших 5 лет, то чемпионат может войти в топ-5 в мире», — сказал Роналду.