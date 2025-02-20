ФОТО. Футболист Барселоны купил своей бабушке дом. Респект

Бабушка Ламина Ямала, Фатима, присутствовала на трибунах во время победного матча «Барселоны» против «Райо Вальекано» (1:0).

С самого детства она поддерживала его, приходя на его игры.

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Теперь он — один из лучших молодых футболистов мира и даже купил ей дом в знак благодарности.

«Семья — прежде всего ❤️⚽️», – демонстрирует главный месседж этой новости медиа FC Motivate.