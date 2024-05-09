Олимпиакос Пирей

Олимпиакос – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 мая в 22:00 ответный матч 1/2 финала Лиги конференций
9 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций сыграют «Олимпиакос» и «Астон Вилла».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в городе Пирей на стадионе «Караискакис».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
2 мая в первом поединке в Бирмингеме «Астон Вилла» сенсационно проиграла 2:4.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Олимпиакос – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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