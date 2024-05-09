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Лига конференций
Олимпиакос Пирей
09.05.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 4:2 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
09 мая 2024, 18:28 | Обновлено 09 мая 2024, 18:49
18
0

Олимпиакос – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 мая в 22:00 ответный матч 1/2 финала Лиги конференций

09 мая 2024, 18:28 | Обновлено 09 мая 2024, 18:49
18
0
Олимпиакос – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Астон Вилла

9 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций сыграют «Олимпиакос» и «Астон Вилла».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в городе Пирей на стадионе «Караискакис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

2 мая в первом поединке в Бирмингеме «Астон Вилла» сенсационно проиграла 2:4.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Олимпиакос – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Олимпиакос – Астон Вилла. Прогноз на матч 1/2 финала Лиги конференций
Астон Вилла Олимпиакос Пирей Лига конференций смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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