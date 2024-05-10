Олимпиакос – Астон Вилла – 2:0. Магия Эмери исчезла. Видео голов, обзор
Греческий клуб сумел добыть путевку в финал Лиги конференции
Гранд гречесского футбола «Олимпиакос» в полуфинале Лиги конференций сошелся в поединке с клубом АПЛ «Астон Виллой».
«Боги» в Англии совершили подвиг, обыграв «вилланов» на их поле – 4:2. Главным козырем в английской команде был Унаи Эмери, который имеет огромный опыт еврокубковых баталий.
В этот раз испанский специалист ничего не смог поделать. «Олимпиакос» во второй раз обыграл «Астон Виллу», что и позволило закономерно выйти в финал турнира, который пройдет в Афинах.
Лига конференций. 1/2 финала. 9 мая
Олимпиакос – Астон Вилла – 2:0
Голы: Голы: Эль-Кааби, 10, 78
Первый матч – 4:2
Видео голов и обзор матча
События матча
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