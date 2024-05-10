Гранд гречесского футбола «Олимпиакос» в полуфинале Лиги конференций сошелся в поединке с клубом АПЛ «Астон Виллой».

«Боги» в Англии совершили подвиг, обыграв «вилланов» на их поле – 4:2. Главным козырем в английской команде был Унаи Эмери, который имеет огромный опыт еврокубковых баталий.

В этот раз испанский специалист ничего не смог поделать. «Олимпиакос» во второй раз обыграл «Астон Виллу», что и позволило закономерно выйти в финал турнира, который пройдет в Афинах.

Лига конференций. 1/2 финала. 9 мая

Олимпиакос – Астон Вилла – 2:0

Голы: Голы: Эль-Кааби, 10, 78

Первый матч – 4:2

Видео голов и обзор матча