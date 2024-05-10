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09.05.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:2 2 : 0
Астон Вилла
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Лига конференций
10 мая 2024, 02:00 | Обновлено 10 мая 2024, 02:38
58
0

Олимпиакос – Астон Вилла – 2:0. Магия Эмери исчезла. Видео голов, обзор

Греческий клуб сумел добыть путевку в финал Лиги конференции

10 мая 2024, 02:00 | Обновлено 10 мая 2024, 02:38
58
0
Олимпиакос – Астон Вилла – 2:0. Магия Эмери исчезла. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Гранд гречесского футбола «Олимпиакос» в полуфинале Лиги конференций сошелся в поединке с клубом АПЛ «Астон Виллой».

«Боги» в Англии совершили подвиг, обыграв «вилланов» на их поле – 4:2. Главным козырем в английской команде был Унаи Эмери, который имеет огромный опыт еврокубковых баталий.

В этот раз испанский специалист ничего не смог поделать. «Олимпиакос» во второй раз обыграл «Астон Виллу», что и позволило закономерно выйти в финал турнира, который пройдет в Афинах.

Лига конференций. 1/2 финала. 9 мая

Олимпиакос – Астон Вилла – 2:0

Голы: Голы: Эль-Кааби, 10, 78

Первый матч – 4:2

Видео голов и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
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Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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