Олимпиакос Пирей

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09.05.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 4:2 - : -
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Лига конференций
09 мая 2024, 02:42 | Обновлено 09 мая 2024, 02:44
33
0

Олимпиакос – Астон Вилла. Прогноз на матч 1/2 финала Лиги конференций

Поединок состоится 9 мая в 22:00 по Киеву

09 мая 2024, 02:42 | Обновлено 09 мая 2024, 02:44
33
0
Олимпиакос – Астон Вилла. Прогноз на матч 1/2 финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

9 мая на «Георгиос Караискакис» пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором «Олимпиакос» встретится с «Астон Виллой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Олимпиакос

Команда в прошлом сезоне прервала приятную для себя цепочку завоевания чемпионских титулов в Греции. И, кстати, и сейчас не лидирует в национальном первенстве. Итоги 2022/2023 отправили Легенду в Лигу Европы, но даже там она в группе оказалась слабее и Вест Хэма, и Фрайбурга. Да и в Лиге конференций греки обошлись без проблем только с первым противником по плей-офф, Ференцварошем, обыграв его в обоих поединках. Уже с Маккаби (Тель-Авив) понадобился подвиг - отыгрывались после 1:4 дома, и ведь довели ответный поединок, пусть и в экстра-тайме, до 6:1. С Фенербахче и вовсе дошло до серии пенальти после обмена победами на своих полях. В Англии же была главная сенсация: получилось выиграть 4:2, пусть и в концовке Дуглас Луис не реализовал пенальти, промахнувшись.

Астон Вилла

Клуб ухитряется продолжать прогрессировать при Эмери. Унаи уже по итогам прошлого сезона, хотя пришел только осенью, успел поднять подопечных на седьмое место в АПЛ. А теперь там и вовсе идет вполне успешная борьба за четвертую позицию - и, значит, проход в Лигу чемпионов. При этом испанец со своими подопечными удачно выступает в явно менее рейтинговом турнире. Стартовав в Лиге конференций с летней квалификации, англичане столкнулись с какими-то проблемами только в четвертьфинале, видимо, расслабившись после 2:1 дома с Лиллем. Но Кэш успел перевести спор в экстра-тайм, а Эмилиано Мартинес выиграл которую уже серию пенальти. С греками же и вовсе проиграли, причем со счетом 2:4. Теперь мало выиграть в Греции, нужно громить соперника в Пирее.

Статистика личных встреч

В прошлый четверг клубы впервые сыграли друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что англичане выиграют. Но они не блистали даже в последних турах АПЛ. Тут ставим на то, что в Греции хозяева не проиграют (коэффициент - 1,85).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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